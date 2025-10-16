Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trao 90 suất học bổng cho sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao

TRẦN DUNG
(GLO)- Tối 15-10, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức lễ chào đón hơn 500 tân sinh viên bước vào năm học mới 2025-2026. Dịp này, Khoa đã khen thưởng các thủ khoa và trao 90 suất học bổng cho sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao.

0eba494c5753da0d8342.jpg
Hơn 500 sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) hứng khởi tham gia buổi lễ chào đón tân sinh viên. Ảnh: T.D

Lễ chào đón tân sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ là hoạt động thường niên.

Đây là dịp để tân sinh viên làm quen với môi trường đại học, tìm hiểu về ngành học, kết nối với thầy cô, anh chị khóa trên và khởi đầu hành trình học tập, rèn luyện đầy hứng khởi.

a0e5e11dff02725c2b13.jpg
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ khen thưởng 6 thủ khoa thuộc 6 ngành đào tạo của khóa 48.
﻿Ảnh: T.D

Tại buổi lễ, lãnh đạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cùng đại diện các doanh nghiệp đối tác của Khoa đã có những chia sẻ về ngành học, nhu cầu nhân lực; những cơ hội và thách thức của sinh viên Kỹ thuật và Công nghệ... Qua đó, động viên tân sinh viên nỗ lực trau dồi, rèn luyện, phát triển kỹ năng và trở thành nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong tương lai.

Dịp này, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã khen thưởng cho 6 thủ khoa thuộc 6 ngành đào tạo của khóa 48; trao 90 suất học bổng cho tân sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao với tổng giá trị 95 triệu đồng.

trao-hoc-bong-vuot-kho-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ trao học bổng cho tân sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao. Ảnh: T.D

Ngoài ra, để khích lệ tinh thần học tập, biểu dương những kết quả đã đạt được, trong chương trình này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa giúp tân sinh viên vững bước trên con đường học tập, rèn luyện.

null