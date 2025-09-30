Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tặng 19 suất học bổng “Vững tương lai” cho học sinh, sinh viên Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-9, tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), thừa ủy quyền của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn-Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trao học bổng “Vững tương lai” năm học 2024 - 2025.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn cùng đại diện các ban trực thuộc Tỉnh Đoàn và Đoàn trường Đại học Quy Nhơn.

anh-nguyen-chi-hieu-bia-phai-pho-bi-thu-tinh-doan-cung-lanh-dao-vietcombank-chi-nhanh-quy-nhon-trao-hoc-bong-loai-a-cho-cac-sinh-vien-anh-pl.jpg
Anh Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn trao học bổng loại A cho các sinh viên. Ảnh: P.L

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 19 suất học bổng cho 19 học sinh, sinh viên đến từ các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Trong đó, có 6 học sinh, sinh viên được trao học bổng loại A (trị giá 20 triệu đồng/suất); 13 học sinh, sinh viên được trao học bổng loại B (trị giá 5 triệu đồng/suất).

hoc-bong-vung-tuong-lai-duoc-trao-tang-nham-khen-thuong-dong-vien-hoc-sinh-sinh-vien-vuon-len-trong-hoc-tap-anh-pl.jpg
Học bổng “Vững tương lai” được trao tặng nhằm khen thưởng, động viên học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập. Ảnh: P.L

Theo đó, học bổng loại A dành cho học sinh, sinh viên ưu tú, có thành tích vượt bậc hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đào tạo về nghệ thuật, thể dục thể thao chuyên nghiệp, ngoài học lực khá còn đạt giải thưởng, danh hiệu chuyên môn cấp quốc gia, quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp thể dục-thể thao, văn hóa-nghệ thuật tại địa phương và quốc gia.

Học bổng loại B dành cho học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập, rèn luyện tốt, có hoàn cảnh khó khăn; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. Được khen thưởng về các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, các giải thưởng về thể dục-thể thao, văn hóa-nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố trở lên; có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên.

