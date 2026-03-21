Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai tạm cấp hơn 212 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KHÁNH HUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí cho các xã, phường để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Theo đó, tổng kinh phí tạm cấp hơn 212 tỷ đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026. Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ các chủ tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản chuyển đổi sinh kế, ổn định đời sống.

7.jpg
Khoản kinh phí tạm cấp nhằm hỗ trợ các chủ tàu cá chuyển đổi sinh kế, ổn định đời sống. Ảnh: K.H

Kinh phí được phân bổ cho 16 xã, phường ven biển, trong đó một số địa phương có mức hỗ trợ lớn như: phường Quy Nhơn hơn 49,1 tỷ đồng, xã Đề Gi gần 47 tỷ đồng, phường Quy Nhơn Đông hơn 36,68 tỷ đồng, xã Phù Mỹ Đông hơn 17,7 tỷ đồng, xã Tuy Phước hơn 14,77 tỷ đồng, xã An Lương hơn 13,3 tỷ đồng...
Trong tổng số vốn, kinh phí hỗ trợ xả bản tàu cá chiếm hơn 206,84 tỷ đồng; còn lại hơn 5,55 tỷ đồng dành cho đào tạo nghề, tạo điều kiện chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân.

6.jpg
UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương sớm phân bổ kinh phí đến chủ tàu. Ảnh: K.H

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định; đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

cảng-cá-quy-nhon-dong-cua-phu

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

null