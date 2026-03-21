Gia Lai tạm cấp hơn 212 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí cho các xã, phường để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Theo đó, tổng kinh phí tạm cấp hơn 212 tỷ đồng, trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026. Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ các chủ tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản chuyển đổi sinh kế, ổn định đời sống.

Kinh phí được phân bổ cho 16 xã, phường ven biển, trong đó một số địa phương có mức hỗ trợ lớn như: phường Quy Nhơn hơn 49,1 tỷ đồng, xã Đề Gi gần 47 tỷ đồng, phường Quy Nhơn Đông hơn 36,68 tỷ đồng, xã Phù Mỹ Đông hơn 17,7 tỷ đồng, xã Tuy Phước hơn 14,77 tỷ đồng, xã An Lương hơn 13,3 tỷ đồng...

Trong tổng số vốn, kinh phí hỗ trợ xả bản tàu cá chiếm hơn 206,84 tỷ đồng; còn lại hơn 5,55 tỷ đồng dành cho đào tạo nghề, tạo điều kiện chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định; đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

