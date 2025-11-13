Honda StepWGN 2026 trở lại Đông Nam Á, ra mắt ngày 28/11

(GLO)- Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Honda chính thức xác nhận sẽ đưa mẫu MPV 7 chỗ StepWGN thế hệ mới trở lại thị trường Đông Nam Á, với màn ra mắt dự kiến vào ngày 28/11.

Mẫu xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản, hướng tới phân khúc MPV hybrid cỡ trung, nơi hiện tại Nissan Serena e-Power đang chiếm ưu thế.

Thiết kế hiện đại, tối giản

Bước sang thế hệ thứ 6, Honda StepWGN sở hữu phong cách thiết kế hoàn toàn mới với đường nét vuông vức, tối giản và hiện đại, khác biệt rõ rệt so với kiểu dáng “điệu đà” trước đây.

Chi tiết cửa sau Waku Waku Gate đặc trưng của đời cũ đã được loại bỏ, thay bằng cửa mở truyền thống giúp tổng thể xe gọn gàng và thân thiện hơn.

Thân xe được thiết kế cân đối, cùng hệ thống cửa kính chạy ngang và thấp, mang lại tầm quan sát rộng - yếu tố quan trọng với một mẫu xe gia đình.

Không gian rộng rãi, tiện nghi cho gia đình

Khoang nội thất của StepWGN được bố trí dạng 7 chỗ (2-2-3), trong đó hàng ghế giữa gồm hai ghế tách biệt kiểu thương gia, có bệ đỡ chân và khả năng trượt linh hoạt, tương tự các mẫu minivan cao cấp.

Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng hoàn toàn xuống sàn, mở rộng dung tích khoang hành lý khi cần.

Bảng táp-lô thiết kế tối giản, màn hình trung tâm đặt nổi, đi kèm nhiều tiện ích phục vụ gia đình như cổng sạc đa dạng, hộc để đồ lớn và điều hòa 3 vùng độc lập, mang lại cảm giác tiện nghi và tinh tế.

Động cơ hybrid e:HEV tiết kiệm và mạnh mẽ

Tại Thái Lan, StepWGN 2026 sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L (145 mã lực) và mô-tơ điện 184 mã lực, cho mô-men xoắn cực đại 315 Nm.

Hệ thống này cho phép động cơ xăng chủ yếu phát điện cho mô-tơ, đồng thời trực tiếp truyền động ở tốc độ cao qua ly hợp cơ khí, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Giá bán và đối thủ

Tại Indonesia, Honda StepWGN e:HEV hiện có giá khoảng 629 triệu rupiah (tương đương 988 triệu đồng). Nếu Honda áp dụng mức giá tương tự tại Thái Lan, StepWGN sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với Nissan Serena e-Power đang niêm yết ở 1,69 triệu baht (khoảng 1,37 tỷ đồng).

Với chênh lệch hơn 400.000 baht (~324 triệu đồng), Honda StepWGN 2026 hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc MPV hybrid cỡ trung, đặc biệt dành cho các gia đình đề cao tính thực dụng, rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu.