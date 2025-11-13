Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda StepWGN 2026 trở lại Đông Nam Á, ra mắt ngày 28/11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Honda chính thức xác nhận sẽ đưa mẫu MPV 7 chỗ StepWGN thế hệ mới trở lại thị trường Đông Nam Á, với màn ra mắt dự kiến vào ngày 28/11.

Mẫu xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản, hướng tới phân khúc MPV hybrid cỡ trung, nơi hiện tại Nissan Serena e-Power đang chiếm ưu thế.

glo-honda-stepwgn-1.jpg

Thiết kế hiện đại, tối giản

Bước sang thế hệ thứ 6, Honda StepWGN sở hữu phong cách thiết kế hoàn toàn mới với đường nét vuông vức, tối giản và hiện đại, khác biệt rõ rệt so với kiểu dáng “điệu đà” trước đây.

Chi tiết cửa sau Waku Waku Gate đặc trưng của đời cũ đã được loại bỏ, thay bằng cửa mở truyền thống giúp tổng thể xe gọn gàng và thân thiện hơn.

Thân xe được thiết kế cân đối, cùng hệ thống cửa kính chạy ngang và thấp, mang lại tầm quan sát rộng - yếu tố quan trọng với một mẫu xe gia đình.

glo-honda-stepwgn-2.jpg

Không gian rộng rãi, tiện nghi cho gia đình

Khoang nội thất của StepWGN được bố trí dạng 7 chỗ (2-2-3), trong đó hàng ghế giữa gồm hai ghế tách biệt kiểu thương gia, có bệ đỡ chân và khả năng trượt linh hoạt, tương tự các mẫu minivan cao cấp.

Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng hoàn toàn xuống sàn, mở rộng dung tích khoang hành lý khi cần.

Bảng táp-lô thiết kế tối giản, màn hình trung tâm đặt nổi, đi kèm nhiều tiện ích phục vụ gia đình như cổng sạc đa dạng, hộc để đồ lớn và điều hòa 3 vùng độc lập, mang lại cảm giác tiện nghi và tinh tế.

glo-honda-stepwgn-3.jpg

Động cơ hybrid e:HEV tiết kiệm và mạnh mẽ

Tại Thái Lan, StepWGN 2026 sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L (145 mã lực) và mô-tơ điện 184 mã lực, cho mô-men xoắn cực đại 315 Nm.
Hệ thống này cho phép động cơ xăng chủ yếu phát điện cho mô-tơ, đồng thời trực tiếp truyền động ở tốc độ cao qua ly hợp cơ khí, giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

glo-honda-stepwgn-4.jpg

Giá bán và đối thủ

Tại Indonesia, Honda StepWGN e:HEV hiện có giá khoảng 629 triệu rupiah (tương đương 988 triệu đồng). Nếu Honda áp dụng mức giá tương tự tại Thái Lan, StepWGN sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với Nissan Serena e-Power đang niêm yết ở 1,69 triệu baht (khoảng 1,37 tỷ đồng).

Với chênh lệch hơn 400.000 baht (~324 triệu đồng), Honda StepWGN 2026 hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc MPV hybrid cỡ trung, đặc biệt dành cho các gia đình đề cao tính thực dụng, rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu.

glo-honda-stepwgn-5.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

(GLO)- Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kế hoạch lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid tiên tiến này được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Honda tại thị trường nội địa.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Cuộc chiến “phòng thủ” của Honda tại Việt Nam: Khi người dẫn đầu phải giữ đất

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đặt chân vào thị trường Việt Nam. Từ vị thế “người dẫn dắt” ngành xe máy, nay buộc phải triển khai một chiến lược phòng thủ quy mô, trong bối cảnh sức mua xe xăng sụt giảm và làn sóng xe điện nổi lên mạnh mẽ chưa từng có.

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Hyundai vừa chính thức giới thiệu Venue 2026 - thế hệ thứ hai của mẫu SUV đô thị ăn khách - tại thị trường Ấn Độ. Phiên bản mới đánh dấu bước “lột xác” toàn diện với thiết kế hiện đại, kích thước lớn hơn, nội thất công nghệ cao và gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cấp độ 2.

Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa giới thiệu dòng xe tay ga cao cấp SH125i và SH160i 2026, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua. Mẫu xe sở hữu diện mạo tinh tế hơn, được trang bị màn hình TFT hiện đại, cổng sạc USB-C và nhiều tiện ích thông minh hướng tới người dùng thành thị.

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

THACO AUTO ra mắt xe ghế ngồi cao cấp THACO Cruizer 120S thế hệ mới - Phiên bản 29 chỗ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- THACO AUTO chính thức giới thiệu THACO Cruizer 120S thế hệ mới - phiên bản 29 chỗ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dòng xe bus ghế ngồi cao cấp. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của THACO trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng xe bus tại Việt Nam.

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

Xe máy - Ô tô

(GLO)- VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, cả hai mẫu xe đều sử dụng pin LFP - loại pin nổi bật về độ bền và độ an toàn cao.

null