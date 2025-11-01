Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

(GLO)- Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kế hoạch lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid tiên tiến này được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Honda tại thị trường nội địa.

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng xanh và bền vững, nhu cầu về các mẫu xe thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng. Dòng xe Hybrid - đặc biệt là CR-V e:HEV - mang đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái hứng khởi cùng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Honda Việt Nam xác định các mẫu xe Hybrid sẽ là dòng sản phẩm chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon mà Chính phủ Việt Nam đang hướng tới.

Từ năm 2023 đến nay, HVN đã liên tục ra mắt nhiều mẫu xe Hybrid ở các phân khúc khác nhau như CR-V e:HEV RS, Civic e:HEV RS và HR-V e:HEV RS. Những mẫu xe này không chỉ sở hữu thiết kế thể thao ấn tượng mà còn được trang bị hệ thống Hybrid tiên tiến với hai mô-tơ điện kết hợp cùng động cơ đốt trong, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng truyền thống, đồng thời mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích.

Kể từ khi ra mắt, Honda CR-V luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ cả khách hàng lẫn giới chuyên môn. Mẫu xe này nhiều năm liền đạt các giải thưởng danh giá như “Ô tô của năm 2023” toàn thị trường, “Ô tô của năm 2023” phân khúc Crossover cỡ C do báo VnExpress tổ chức, hay “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” tại Better Choice Awards 2024. Mới đây nhất, CR-V e:HEV tiếp tục được vinh danh “Xe Hybrid của năm 2025”, khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng và công nghệ của Honda.

Việc lắp ráp CR-V e:HEV tại Việt Nam không chỉ giúp HVN đáp ứng linh hoạt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước, bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai xanh, bền vững.

Honda Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - thịnh vượng.