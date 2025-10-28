Toyota đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng sản xuất xe hybrid tại Việt Nam

(GLO)- Tập đoàn Toyota Motor (Nhật Bản) sẽ đầu tư khoảng 360 triệu USD (tương đương hơn 9.400 tỷ đồng) để mở rộng sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc đưa xe hybrid vào dây chuyền lắp ráp nội địa từ năm 2027.

Việt Nam - điểm đến tiếp theo trong chiến lược xe hybrid của Toyota

Theo Nikkei Asia, các mẫu xe hybrid của Toyota sẽ được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội không xa. Với kế hoạch này, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia châu Á thứ tư (sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia) sản xuất xe hybrid cho Toyota bên ngoài Nhật Bản.

Khoản đầu tư mới sẽ được dùng để nâng cấp dây chuyền ép tôn thép, lắp đặt thêm ba máy ép mới (nâng tổng số lên bốn máy), tự động hóa quy trình sơn, đồng thời chuyển đổi sang công nghệ sơn gốc nước thân thiện với môi trường. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất vào năm 2027 hoặc muộn hơn.

Khi hoàn thiện, công suất sản xuất hàng năm của Toyota Việt Nam sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 100.000 xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường nội địa.

Thị trường ô tô Việt Nam: tiềm năng bứt phá mạnh mẽ

Theo Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), từ tháng 1 đến tháng 9/2025, doanh số xe hybrid tại Việt Nam đạt 9.785 chiếc, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Toyota chiếm phần lớn thị phần. Tuy vậy, xe hybrid hiện mới chỉ chiếm dưới 3% tổng doanh số ô tô mới - cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Ông Keita Nakano, Chủ tịch Toyota Motor Việt Nam, dự báo doanh số xe mới tại Việt Nam có thể đạt 1 triệu chiếc/năm vào năm 2030, vượt qua cả Thái Lan và Indonesia - hai thị trường vốn được xem là trung tâm ô tô của Đông Nam Á. Năm 2024, tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam (bao gồm cả VinFast và Hyundai) đạt khoảng 500.000 xe.

VinFast - ngôi sao đang lên của thị trường nội địa

Trong khi đó, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với hơn 103.000 xe bán ra trong chín tháng đầu năm 2025, chủ yếu là các mẫu xe nhỏ gọn - phân khúc đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Sự trỗi dậy của VinFast đang góp phần thúc đẩy cạnh tranh, đồng thời tạo động lực cho các hãng quốc tế như Toyota đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Chính sách hỗ trợ và định hướng bền vững

Chính phủ Việt Nam đang xem xét giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid so với xe chạy xăng truyền thống, giúp giá bán lẻ có thể giảm khoảng 10%. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn khắt khe sẽ được áp dụng và không phải tất cả các mẫu xe hybrid đều đủ điều kiện hưởng ưu đãi.

Toyota cho biết hãng sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, bao gồm xe chạy xăng, hybrid, xe điện pin và xe sử dụng pin nhiên liệu. Theo Toyota, xe hybrid hiện là lựa chọn cân bằng nhất giữa chi phí và tác động môi trường, đặc biệt tại Đông Nam Á - nơi phần lớn nguồn điện vẫn đến từ nhiên liệu hóa thạch.

Với khoản đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng và kế hoạch nội địa hóa sản xuất xe hybrid, Toyota đang đặt cược lớn vào tương lai thị trường ô tô Việt Nam - một trong những điểm sáng tăng trưởng nhanh nhất khu vực.