Toyota “làm nóng” cuộc đua xe điện với kế hoạch sản xuất pin thể rắn

(GLO)- Toyota sẽ sản xuất pin thể rắn vào năm 2026 - một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển xe điện (EV) của hãng. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao mật độ năng lượng, cải thiện độ an toàn và góp phần định hình thế hệ pin mới cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Nỗ lực của Toyota có phải là đột phá trong ngành công nghiệp xe điện?

Trong bối cảnh các hãng công nghệ và sản xuất ô tô ngày càng chú trọng đến pin thể rắn - công nghệ được xem là “người thay đổi cuộc chơi” - nhiều tên tuổi lớn như Huawei cũng đang đầu tư mạnh mẽ. Chẳng hạn, pin thể rắn mà Huawei đang nghiên cứu được cho là có thể giúp xe điện đạt phạm vi di chuyển tới 3.000 km, tạo ra sức ép cạnh tranh đáng kể trên thị trường.

Việc Toyota chính thức tham gia sản xuất pin thể rắn được coi là “bước nhảy vọt” trong hành trình điện hóa của hãng. Tuy vậy, một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng nỗ lực này có thể mang lại cải tiến đáng kể nhưng chưa chắc đủ để tạo nên một cuộc cách mạng thực sự.

Pin thể rắn được đánh giá cao nhờ mật độ năng lượng vượt trội, thời gian sạc nhanh hơn và độ an toàn cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống. Việc loại bỏ chất điện phân lỏng không chỉ giúp giảm nguy cơ cháy nổ mà còn cho phép thiết kế pin nhỏ gọn, giúp xe điện đạt quãng đường dài hơn.

Sự thành công của Toyota sẽ giúp việc chuyển đổi sang xe điện được đẩy nhanh hơn.

Dù đầy tiềm năng, hành trình sản xuất pin thể rắn của Toyota vẫn còn nhiều chông gai. Hãng đang phải đối mặt với các vấn đề về độ ổn định vật liệu, chi phí sản xuất cao và áp lực thời gian để kịp ra mắt sản phẩm vào năm 2026. Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thương mại hóa công nghệ mới.

Nếu thành công, Toyota có thể mở đường cho việc phổ cập pin thể rắn trên quy mô toàn cầu, qua đó thúc đẩy tốc độ chuyển đổi sang xe điện. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ - đặc biệt là Huawei với công nghệ pin thể rắn có tầm hoạt động 3.000 km - đang đặt ra thách thức lớn cho hãng xe Nhật Bản.

Tương lai của xe điện có thể phụ thuộc phần nào vào năng lực đổi mới của Toyota trong giai đoạn tới. Nếu hãng vượt qua được rào cản kỹ thuật và chi phí, người dùng có thể sớm được trải nghiệm những mẫu xe điện có phạm vi di chuyển xa hơn và sạc nhanh hơn. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định, bước tiến của Toyota có thể mang tính tiến hóa hơn là cách mạng – tức là cải thiện hiệu suất từng bước thay vì thay đổi hoàn toàn cục diện ngành.

Trong cuộc đua xe xanh ngày càng khốc liệt, Toyota buộc phải liên tục đổi mới công nghệ để duy trì vị thế dẫn đầu trước sức ép từ những đối thủ năng động và tham vọng như Huawei.