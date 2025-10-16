Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Omoda & Jaecoo khởi công nhà máy ô tô quy mô lớn tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NAM

(GLO)- Hãng xe Omoda & Jaecoo chính thức triển khai xây dựng nhà máy sản xuất ô tô quy mô lớn tại Việt Nam trong tháng 10/2025. Đây được xem là bước đi chiến lược trong cam kết đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam, đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu trong tương lai.

Dự án trọng điểm của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Nhà máy được đặt tại Hưng Yên, trên diện tích hơn 380.000 m², với tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng. Công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm, tập trung sản xuất các dòng xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo. Dự kiến, phần xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành vào quý I/2026, trước khi bước vào giai đoạn lắp đặt dây chuyền tự động hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc.

glo-oto-viet-nam.jpg
Phối cảnh nhà máy sản xuất ô tô quy mô lớn của Omoda & Jaecoo Việt Nam

Mục tiêu đến cuối năm 2026, những mẫu xe “Made in Vietnam” đầu tiên của Omoda & Jaecoo sẽ chính thức xuất xưởng.

Hiện tại, các hạng mục nền móng cho khu vực lắp ráp, hàn - sơn - kiểm định đang được thi công đồng loạt. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nội bộ, xử lý nước, nhà hành chính và kho logistics cũng đang triển khai đúng tiến độ, dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Mô hình “Nhà máy xanh - Nhà máy thông minh”

Không chỉ là một tổ hợp sản xuất quy mô lớn, nhà máy Omoda & Jaecoo còn được quy hoạch theo tiêu chuẩn "Green Factory – Smart Factory", tích hợp nhiều giải pháp phát triển bền vững và thân thiện môi trường: Sử dụng vật liệu xanh, hệ thống điện mặt trời, thu gom và tái sử dụng nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, giảm thiểu phát thải ra môi trường. Tỷ lệ cây xanh cao, vượt chuẩn quy định, giúp cải thiện vi khí hậu trong khu vực. Thiết kế tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, giảm tiêu thụ điện năng. Trang bị thiết bị tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí vận hành và giảm phát thải carbon.

Ngoài ra, nhà máy sẽ ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng thông minh và giám sát vận hành tự động, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn toàn cầu về sản xuất ô tô bền vững.

Cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Ông Liu Yong Hu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng sản xuất tại Việt Nam không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng mà còn tạo ra giá trị thật sự cho nền kinh tế, xã hội và người tiêu dùng. Mọi cam kết của chúng tôi đều đang được thực hiện nghiêm túc, với lộ trình rõ ràng và mục tiêu cụ thể.”

Với chiến lược đầu tư bài bản và định hướng phát triển toàn diện, dự án nhà máy của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kove Moto Malaysia vừa giới thiệu chính thức mẫu adventure-touring hoàn toàn mới - Kove 800X GT phiên bản 2025, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe này được thiết kế chuyên biệt cho những tín đồ đam mê khám phá, chinh phục cung đường dài và địa hình đa dạng.

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - chính thức trở lại tại thị trường Việt Nam với ba mẫu xe mới: X125, X300 và G350. Sự tái xuất lần này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe tay ga cao cấp giàu phong cách tại Việt Nam.

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong một bước đi táo bạo mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp siêu xe, startup đến từ Mỹ - Vittori Motors - vừa trình làng mẫu hypercar đầu tiên mang tên Vittori Turbio, được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và bàn tay thiết kế lừng danh của Pininfarina.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau một thời gian dài gây bão toàn cầu bằng chiến lược "giá rẻ bất ngờ", Trung Quốc nay tuyên bố sẽ không dung thứ cho những lỗ hổng trong xuất khẩu ô tô điện. Một cuộc cải tổ đang được khởi động - và nó không chỉ nhắm tới thị trường, mà còn đến tận cốt lõi mô hình phát triển.

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kỷ niệm 30 năm thương hiệu Mercedes-Benz hiện diện tại Việt Nam, hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt GLS 450 4MATIC "Edition 30". Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc, với giá bán khuyến nghị 5,999 tỷ đồng - cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.

Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Renault vừa trình làng phiên bản đặc biệt Kwid 10th Anniversary Edition, đánh dấu cột mốc 10 năm mẫu xe cỡ nhỏ này có mặt trên thị trường. Với giá khởi điểm chỉ 132 triệu đồng, mẫu xe này tạo “cơn sốt” trong phân khúc ô tô giá rẻ và là đối thủ cạnh tranh với các dòng xe tay ga cao cấp.

null