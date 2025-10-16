Omoda & Jaecoo khởi công nhà máy ô tô quy mô lớn tại Việt Nam

(GLO)- Hãng xe Omoda & Jaecoo chính thức triển khai xây dựng nhà máy sản xuất ô tô quy mô lớn tại Việt Nam trong tháng 10/2025. Đây được xem là bước đi chiến lược trong cam kết đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam, đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu trong tương lai.

Dự án trọng điểm của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Nhà máy được đặt tại Hưng Yên, trên diện tích hơn 380.000 m², với tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng. Công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm, tập trung sản xuất các dòng xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo. Dự kiến, phần xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành vào quý I/2026, trước khi bước vào giai đoạn lắp đặt dây chuyền tự động hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc.

Phối cảnh nhà máy sản xuất ô tô quy mô lớn của Omoda & Jaecoo Việt Nam

Mục tiêu đến cuối năm 2026, những mẫu xe “Made in Vietnam” đầu tiên của Omoda & Jaecoo sẽ chính thức xuất xưởng.

Hiện tại, các hạng mục nền móng cho khu vực lắp ráp, hàn - sơn - kiểm định đang được thi công đồng loạt. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nội bộ, xử lý nước, nhà hành chính và kho logistics cũng đang triển khai đúng tiến độ, dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Mô hình “Nhà máy xanh - Nhà máy thông minh”

Không chỉ là một tổ hợp sản xuất quy mô lớn, nhà máy Omoda & Jaecoo còn được quy hoạch theo tiêu chuẩn "Green Factory – Smart Factory", tích hợp nhiều giải pháp phát triển bền vững và thân thiện môi trường: Sử dụng vật liệu xanh, hệ thống điện mặt trời, thu gom và tái sử dụng nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, giảm thiểu phát thải ra môi trường. Tỷ lệ cây xanh cao, vượt chuẩn quy định, giúp cải thiện vi khí hậu trong khu vực. Thiết kế tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, giảm tiêu thụ điện năng. Trang bị thiết bị tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí vận hành và giảm phát thải carbon.

Ngoài ra, nhà máy sẽ ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng thông minh và giám sát vận hành tự động, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn toàn cầu về sản xuất ô tô bền vững.

Cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Ông Liu Yong Hu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng sản xuất tại Việt Nam không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng mà còn tạo ra giá trị thật sự cho nền kinh tế, xã hội và người tiêu dùng. Mọi cam kết của chúng tôi đều đang được thực hiện nghiêm túc, với lộ trình rõ ràng và mục tiêu cụ thể.”

Với chiến lược đầu tư bài bản và định hướng phát triển toàn diện, dự án nhà máy của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.