Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á: Coupe hybrid thể thao lần đầu góp mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa trình làng mẫu xe coupe hybrid thể thao hoàn toàn mới - Prelude 2026 - tại thị trường Đông Nam Á, đánh dấu lần đầu tiên dòng xe này xuất hiện trong khu vực.

Mẫu Prelude mới sở hữu kích thước tổng thể 4.532 mm dài, 1.880 mm rộng, 1.356 mm cao và chiều dài cơ sở đạt 2.606 mm. Phiên bản được trưng bày là bản nội địa Nhật Bản (JDM), nổi bật với lớp sơn Crystal Black Pearl cùng cùm phanh màu xanh dương bắt mắt. Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao với thân xe thấp, mái vuốt mượt và phần đầu sắc sảo theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Honda - đúng chất của một chiếc coupe hiệu suất cao.

glo-honda-prelude-2026-1.jpg

Bên trong, không gian nội thất mang phong cách tối giản hiện đại, gợi nhớ đến thiết kế của Civic thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô được bố trí gọn gàng với cụm điều khiển số dạng nút bấm, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và vô-lăng ba chấu bọc da đậm chất thể thao. Prelude sử dụng cấu hình ghế 2+2, cung cấp sự thực dụng cao hơn so với các coupe hai chỗ truyền thống.

glo-honda-prelude-2026-2.jpg

Về vận hành, Prelude 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 183 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Hệ thống này tương tự như trên Civic e:HEV, nhưng được cải tiến với chế độ S+ Shift, mang lại cảm giác sang số thể thao như hộp số tự động 8 cấp.

glo-honda-prelude-2026-3.jpg

Ngoài ra, Prelude mới cũng được thừa hưởng nhiều công nghệ từ Civic Type R, bao gồm: hệ thống treo trước dạng trục kép, giảm chấn thích ứng, phanh Brembo hiệu suất cao, vô-lăng tỉ số biến thiên và hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động Agile Handling Assist. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch kết hợp lốp thể thao, tối ưu độ bám đường và sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

glo-honda-prelude-2026-4.jpg

Việc chọn Thái Lan làm điểm ra mắt đầu tiên tại ASEAN cho thấy định hướng của Honda trong việc mở rộng dòng coupe hybrid thể thao ra ngoài thị trường Nhật Bản. Prelude 2026 nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái phấn khích nhưng vẫn ưu tiên tính tiết kiệm nhiên liệu và yếu tố thân thiện với môi trường.

glo-honda-prelude-2026-5.jpg

Mặc dù chưa có thời điểm mở bán chính thức, sự xuất hiện của Honda Prelude tại Bangkok được xem là bước khởi đầu cho chiến lược phân phối tại khu vực. Việt Nam được kỳ vọng sẽ là một trong những thị trường tiềm năng tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong khi Honda PCX160 vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại nhiều thị trường châu Á, sự xuất hiện của mẫu Honda NS150XC - một dòng xe hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho người dùng đô thị - đang khiến nhiều người phải xem lại lựa chọn của mình.

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong một bước đi táo bạo mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp siêu xe, startup đến từ Mỹ - Vittori Motors - vừa trình làng mẫu hypercar đầu tiên mang tên Vittori Turbio, được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và bàn tay thiết kế lừng danh của Pininfarina.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau một thời gian dài gây bão toàn cầu bằng chiến lược "giá rẻ bất ngờ", Trung Quốc nay tuyên bố sẽ không dung thứ cho những lỗ hổng trong xuất khẩu ô tô điện. Một cuộc cải tổ đang được khởi động - và nó không chỉ nhắm tới thị trường, mà còn đến tận cốt lõi mô hình phát triển.

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kỷ niệm 30 năm thương hiệu Mercedes-Benz hiện diện tại Việt Nam, hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt GLS 450 4MATIC "Edition 30". Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc, với giá bán khuyến nghị 5,999 tỷ đồng - cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.

Honda CB350 H’ness chính thức ra mắt tại Việt Nam: Đậm chất cổ điển, hút mắt dân chơi

Honda CB350 H’ness chính thức ra mắt tại Việt Nam: Đậm chất cổ điển, hút mắt dân chơi

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu mô tô hoài cổ CB350 H’ness tới thị trường trong nước. Với mức giá bán lẻ đề xuất 129.990.000 VNĐ (đã bao gồm VAT), chiếc xế nổ này hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc mô tô cỡ trung nhờ thiết kế đặc trưng, động cơ mạnh mẽ và trang bị hiện đại.

Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Renault vừa trình làng phiên bản đặc biệt Kwid 10th Anniversary Edition, đánh dấu cột mốc 10 năm mẫu xe cỡ nhỏ này có mặt trên thị trường. Với giá khởi điểm chỉ 132 triệu đồng, mẫu xe này tạo “cơn sốt” trong phân khúc ô tô giá rẻ và là đối thủ cạnh tranh với các dòng xe tay ga cao cấp.

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Tham vọng lớn, thực tế còn xa vời

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Tham vọng lớn, thực tế còn xa vời

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ý tưởng "liên minh trạm sạc" giữa các hãng xe điện ngoại tại Việt Nam được xem như một chiến lược khôn ngoan để đối phó với thế độc quyền hạ tầng của VinFast. Nhưng khi đối chiếu với thực tế thị trường, bài toán đầu tư và hành vi người dùng, giấc mơ này dường như còn quá xa vời.

Việt Nam và bài toán tiêu chuẩn nhiên liệu ô tô: Chậm chân sẽ thành "bãi rác công nghệ"?

Việt Nam và bài toán tiêu chuẩn nhiên liệu ô tô: Chậm chân sẽ thành "bãi rác công nghệ"?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thế giới đang tăng tốc hướng tới giao thông xanh, Việt Nam vẫn loay hoay với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Nếu tiếp tục trì hoãn, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội phát triển bền vững và tự biến mình thành “bãi đáp” cho công nghệ lỗi thời của thế giới .

null