Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á: Coupe hybrid thể thao lần đầu góp mặt

(GLO)- Honda vừa trình làng mẫu xe coupe hybrid thể thao hoàn toàn mới - Prelude 2026 - tại thị trường Đông Nam Á, đánh dấu lần đầu tiên dòng xe này xuất hiện trong khu vực.

Mẫu Prelude mới sở hữu kích thước tổng thể 4.532 mm dài, 1.880 mm rộng, 1.356 mm cao và chiều dài cơ sở đạt 2.606 mm. Phiên bản được trưng bày là bản nội địa Nhật Bản (JDM), nổi bật với lớp sơn Crystal Black Pearl cùng cùm phanh màu xanh dương bắt mắt. Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao với thân xe thấp, mái vuốt mượt và phần đầu sắc sảo theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Honda - đúng chất của một chiếc coupe hiệu suất cao.

Bên trong, không gian nội thất mang phong cách tối giản hiện đại, gợi nhớ đến thiết kế của Civic thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô được bố trí gọn gàng với cụm điều khiển số dạng nút bấm, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và vô-lăng ba chấu bọc da đậm chất thể thao. Prelude sử dụng cấu hình ghế 2+2, cung cấp sự thực dụng cao hơn so với các coupe hai chỗ truyền thống.

Về vận hành, Prelude 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 183 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Hệ thống này tương tự như trên Civic e:HEV, nhưng được cải tiến với chế độ S+ Shift, mang lại cảm giác sang số thể thao như hộp số tự động 8 cấp.

Ngoài ra, Prelude mới cũng được thừa hưởng nhiều công nghệ từ Civic Type R, bao gồm: hệ thống treo trước dạng trục kép, giảm chấn thích ứng, phanh Brembo hiệu suất cao, vô-lăng tỉ số biến thiên và hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động Agile Handling Assist. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch kết hợp lốp thể thao, tối ưu độ bám đường và sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Việc chọn Thái Lan làm điểm ra mắt đầu tiên tại ASEAN cho thấy định hướng của Honda trong việc mở rộng dòng coupe hybrid thể thao ra ngoài thị trường Nhật Bản. Prelude 2026 nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái phấn khích nhưng vẫn ưu tiên tính tiết kiệm nhiên liệu và yếu tố thân thiện với môi trường.

Mặc dù chưa có thời điểm mở bán chính thức, sự xuất hiện của Honda Prelude tại Bangkok được xem là bước khởi đầu cho chiến lược phân phối tại khu vực. Việt Nam được kỳ vọng sẽ là một trong những thị trường tiềm năng tiếp theo.