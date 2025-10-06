Honda “khuấy đảo” Japan Mobility Show 2025: Trình làng loạt xe điện mới, từ SUV cao cấp đến xe máy đô thị

(GLO)- Honda vừa xác nhận sẽ mang đến Triển lãm Japan Mobility Show 2025 một đội hình “hùng hậu” gồm nhiều mẫu xe điện hoàn toàn mới, nổi bật với sự ra mắt toàn cầu của một mẫu SUV điện thuộc dòng 0 Series và một nguyên mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ.

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 sẽ diễn ra vào ngày 29/10 tới không chỉ là màn trình diễn sản phẩm, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình điện hóa toàn diện của thương hiệu Nhật Bản.

Honda đã hé lộ những sản phẩm trưng bày của mình tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 bắt đầu từ ngày 29/10

Tâm điểm: SUV điện hoàn toàn mới trong dòng 0 Series

Sau khi từng tạo dấu ấn với hai mẫu concept Saloon và SUV thuộc dòng xe điện cao cấp Honda 0 Series, hãng xe Nhật sắp giới thiệu thành viên thứ ba - một mẫu xe hứa hẹn sẽ đóng vai trò chủ lực trong chiến lược điện hóa toàn cầu.

Teaser đầu tiên cho thấy một thiết kế crossover hoặc SUV cỡ nhỏ, thay vì mẫu xe thể thao như một số người hâm mộ kỳ vọng. Điều này phù hợp với định hướng của Honda về việc tung ra SUV điện nhỏ gọn vào năm 2028 - dòng xe hướng đến đại đa số người dùng muốn tiếp cận công nghệ điện hóa tiên tiến nhưng vẫn đảm bảo tính thực tiễn và giá trị sử dụng hàng ngày.

“Ngôi sao mới nổi”: Mẫu xe điện mini đầy tiềm năng

Cùng với dòng 0 Series, Honda cũng sẽ trình làng một mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới, được phát triển với triết lý kết hợp giữa sự thực dụng tối ưu và cảm giác lái hứng khởi. Mẫu xe nhắm đến các thị trường đô thị đông đúc như Nhật Bản, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Á, nơi phương tiện nhỏ gọn và thân thiện môi trường đang trở thành xu hướng.

Nhiều nguồn tin cho rằng đây có thể là phiên bản thương mại hóa của Super EV Concept từng ra mắt tại Goodwood 2025, hoặc biến thể điện hóa của Honda N-One e: - mẫu kei-car nổi bật trong phân khúc xe nhỏ tại Nhật.

Dàn “anh tài” khác: Prelude trở lại, Acura RSX ra mắt, loạt xe xanh tề tựu

Bên cạnh hai mẫu xe điện mới, gian hàng của Honda tại triển lãm còn là một “bữa tiệc công nghệ” đích thực với sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý: Honda Prelude trở lại: Mẫu coupe hybrid huyền thoại tái xuất với hình ảnh teaser cho thấy hai chiếc xe song hành, làm dấy lên tin đồn về một phiên bản hiệu suất cao Prelude Type R đang được ấp ủ. CR-V "xanh hóa": Các phiên bản mới gồm CR-V e:HEV (hybrid) và CR-V e:FCEV (chạy bằng pin nhiên liệu hydro) sẽ góp mặt, thể hiện sự đa dạng trong danh mục xe thân thiện môi trường của Honda. Acura RSX Prototype: Mẫu xe điện concept đến từ thương hiệu hạng sang Acura sẽ xuất hiện với diện mạo mới và màu sơn độc quyền, đánh dấu một chương mới trong chiến lược điện hóa của Acura.

Nhiều mẫu xe mới chờ được Honda hé lộ.

Không chỉ ô tô: Xe máy, phương tiện bay và hệ sinh thái di chuyển toàn diện

Khẳng định vị thế là một tập đoàn công nghệ đa ngành, Honda còn mang đến triển lãm 7 mẫu xe máy, bao gồm: Một mẫu xe máy điện đô thị hoàn toàn mới - đánh dấu bước tiến trong xu hướng di chuyển bền vững tại các thành phố. Một nguyên mẫu xe địa hình - gợi mở về tương lai của phân khúc xe hai bánh off-road chạy điện. Ngoài ra, các sản phẩm phương tiện bay cá nhân và thiết bị điện hóa khác cũng sẽ được trưng bày, vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tầm nhìn "di chuyển không giới hạn" mà Honda đang theo đuổi.

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 không chỉ là nơi Honda phô diễn các sản phẩm mới, mà còn là dịp để hãng khẳng định cam kết mạnh mẽ với tương lai di chuyển bền vững và thông minh. Với loạt sản phẩm từ xe điện, xe hybrid, xe máy đến phương tiện bay, Honda đang cho thấy họ không chỉ theo đuổi xu hướng, mà còn muốn định hình nó.