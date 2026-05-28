Giá xăng dầu ngày 28-5 đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/lít

(GLO)- Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, từ chiều 28-5, các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng/lít, tùy loại.

Chiều 28-5, Liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện kỳ điều hành xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, xăng E5RON92 có giá 23.258 đồng/lít, sau khi giảm 1.082 đồng/lít.

Giá xăng dầu ngày 28-5 đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Xăng RON95-III có giá 24.154 đồng/lít, giảm 1.395 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá 27.651 đồng/lít, giảm 1.110 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 20.442 đồng/kg, giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước): Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu điêzen: 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.

