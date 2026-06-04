(GLO)- Dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít, E5 giảm gần 1.500 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều 4-6.

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Cụ thể, theo điều hành của Liên bộ Công thương-Tài chính, từ chiều nay, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, giá bán lẻ là 21.784 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, giá bán lẻ là 26.866 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, giá bán lẻ là 19.645 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 4-6. Ảnh: Phương Vi

Riêng xăng E10 chưa được bộ công bố mức giá bán trong kỳ điều hành hôm nay.

Liên bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 500 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut là 300 đồng/lít (kg).

Bộ Công Thương đã phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 cho xe ô tô và xe máy.