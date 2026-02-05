Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 5-2, giá cà phê và hồ tiêu cùng “lao dốc”

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (5-2) ghi nhận sự lao dốc mạnh của giá cà phê với mức 4.200-4.600 đồng/kg. Cùng xu hướng, hồ tiêu cũng mất thêm 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

ca-phe-lao-doc.jpg
Giá cà phê ngày 5-2 giảm mạnh 4.200-4.600 đồng/kg. Ảnh: Internet

Sau khi giảm mạnh, giá cà phê nội địa hiện giao dịch trong khoảng 94.700-95.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 4.600 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống chỉ còn 94.700 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 4.300 đồng/kg, về mức 95.500 đồng/kg.

So với vùng đỉnh cuối tháng 1, giá cà phê trong nước đã “bốc hơi” gần 8.000 đồng/kg chỉ trong chưa đầy 1 tuần, phản ánh rõ tác động trực tiếp từ biến động mạnh trên các sàn kỳ hạn quốc tế.

ngay-5-2-gia-ca-phe-va-ho-tieu-cung-lao-doc.jpg
Sau chuỗi đi ngang, giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Sau chuỗi đi ngang ở vùng giá cao, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, về 149.000-151.000 đồng/kg.

Trong đó, giá thu mua hồ tiêu tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai duy trì mức thấp nhất cả nước với 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk đạt 151.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 151.000 đồng/kg.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

Kinh tế

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

