Ngày 5-2, giá cà phê và hồ tiêu cùng “lao dốc”

Sau khi giảm mạnh, giá cà phê nội địa hiện giao dịch trong khoảng 94.700-95.700 đồng/kg.
Lâm Đồng tiếp tục là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 4.600 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống chỉ còn 94.700 đồng/kg.
Còn tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 4.300 đồng/kg, về mức 95.500 đồng/kg.
So với vùng đỉnh cuối tháng 1, giá cà phê trong nước đã “bốc hơi” gần 8.000 đồng/kg chỉ trong chưa đầy 1 tuần, phản ánh rõ tác động trực tiếp từ biến động mạnh trên các sàn kỳ hạn quốc tế.
Sau chuỗi đi ngang ở vùng giá cao, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, về 149.000-151.000 đồng/kg.
Trong đó, giá thu mua hồ tiêu tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai duy trì mức thấp nhất cả nước với 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk đạt 151.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 151.000 đồng/kg.