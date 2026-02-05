Ngày 5-2, giá cà phê và hồ tiêu cùng “lao dốc”

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (5-2) ghi nhận sự lao dốc mạnh của giá cà phê với mức 4.200-4.600 đồng/kg. Cùng xu hướng, hồ tiêu cũng mất thêm 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Giá cà phê ngày 5-2 giảm mạnh 4.200-4.600 đồng/kg. Ảnh: Internet

Sau khi giảm mạnh, giá cà phê nội địa hiện giao dịch trong khoảng 94.700-95.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 4.600 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống chỉ còn 94.700 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 4.300 đồng/kg, về mức 95.500 đồng/kg.

So với vùng đỉnh cuối tháng 1, giá cà phê trong nước đã “bốc hơi” gần 8.000 đồng/kg chỉ trong chưa đầy 1 tuần, phản ánh rõ tác động trực tiếp từ biến động mạnh trên các sàn kỳ hạn quốc tế.

Sau chuỗi đi ngang, giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Sau chuỗi đi ngang ở vùng giá cao, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, về 149.000-151.000 đồng/kg.

Trong đó, giá thu mua hồ tiêu tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai duy trì mức thấp nhất cả nước với 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk đạt 151.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 151.000 đồng/kg.