Giá cà phê giảm sâu 1.000-1.300 đồng/kg trong ngày 4-2

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Hôm nay (4-2), giá cà phê trong nước đồng loạt giảm sâu 1.000-1.300 đồng/kg, đưa mức giao dịch về mức 99.300-99.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 99.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là vùng có giá thấp nhất với 99.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

ngay-21-9-gia-ca-phe-trong-nuoc-lao-doc-manh-5000-dongkg.jpg
Ngày 4-2, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 1.000-1.300 đồng/kg. Ảnh: V.T

Đối với thị trường cà phê thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 3-2026 giảm 219 USD/tấn, về mốc 3.810 USD/tấn; tháng 5-2026 giảm 233 USD/tấn, lùi về 3.719 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 giảm 16,15 cent/lb, ở mức 317,1 cent/lb; tháng 5-2026 giảm 14,15 cent/lb, ở mức 300,9 cent/lb.

Theo các chuyên gia kinh tế, thời tiết thuận lợi ở Brazil cùng với lực bán gia tăng tại Việt Nam trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đẩy thị trường cà phê lao dốc.

Trước đó, việc đồng USD mất giá mạnh so với đồng Real Brazil trong những tuần gần đây đã khiến một số nhà sản xuất tại nguồn cung cà phê lớn nhất thế giới hạn chế bán ra.

Đồng Real mạnh lên làm giảm động lực xuất khẩu trong bối cảnh lượng bán của Brazil đang chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Brazil kỳ vọng sản lượng vụ mùa 2026-2027 sẽ tăng, với thời điểm thu hoạch bắt đầu từ tháng 5.

