Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào đảng viên thực sự tiên phong trong phát triển kinh tế, nơi đó phong trào thoát nghèo lan tỏa mạnh mẽ và bền vững.

Lao động là đường ngắn nhất để đổi đời

Ở làng A (xã Gào), câu nói “chịu khó thì không lo nghèo” không chỉ là lời động viên mà đã trở thành cách sống của đảng viên Rơ Châm Săng.

20 năm trước, ông Săng lập gia đình. Theo phong tục của người địa phương, cha mẹ đã chia cho đôi vợ chồng trẻ 200 cây cà phê để làm vốn ban đầu. Ông Săng sớm nhận ra rằng nếu không chịu khó học hỏi, không thay đổi cách làm thì cái nghèo sẽ đeo bám dai dẳng.

Vườn cà phê của ông Rơ Châm Săng từ 200 cây già cỗi, nay đã có 1,5 ha phát triển xanh tốt. Ảnh: M.C

“Mình nghèo thì phải chịu khó hơn người khác. Không học, không làm thì cái nghèo nó theo mình hoài. Đảng viên mà nghèo thì làm sao nói dân làng nghe được” - ông Rơ Châm Săng chia sẻ.

Bên cạnh việc chăm sóc vườn cà phê của gia đình, ông nhận làm thuê cho các vườn khác trong vùng để vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm. Với ông, mỗi lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức đều là cơ hội học nghề thực sự.

“Đi tập huấn không chỉ nghe cán bộ nói, mà còn nghe bà con chia sẻ kinh nghiệm. Cái nào làm được là mình đem về áp dụng liền” - ông Săng nói thêm.

Từ 200 cây cà phê ban đầu, đến nay gia đình ông Săng đã có 1,5 ha cho năng suất ổn định. Riêng vụ cà phê năm vừa qua, gia đình ông thu hoạch gần 6 tấn nhân, mang lại nguồn thu khoảng 500 triệu đồng. Song song với trồng cà phê, ông còn nuôi bò, trồng xen nhiều loại cây khác để giảm rủi ro và ổn định thu nhập lâu dài.

Ngoài trồng cà phê, ông Rơ Châm Săng còn nuôi thêm bò để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: M.C

Điều đáng nói là khi đã vươn lên khá giả, ông Săng không giữ kinh nghiệm cho riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ cách làm, cách tính toán với bà con, nhất là những hộ còn khó khăn và các thanh niên mới lập nghiệp.

“Mình làm được thì phải chỉ lại cho bà con. Làng còn người nghèo thì mình cũng chưa yên tâm” - ông Săng bộc bạch.

“Không được phép nghèo”

Nếu ở làng A, sự tiên phong thể hiện rõ trong từng hộ gia đình đảng viên, thì tại làng O Ngol (xã Ia Pia), tinh thần ấy được nâng lên thành quan điểm chung của cả Chi bộ. Với Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Siu Huỳnh, việc đảng viên thoát nghèo không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là yêu cầu mang tính nguyên tắc.

“Chi bộ xác định rất rõ: đảng viên phải làm kinh tế được thì nói dân mới nghe. Đã là đảng viên thì không được phép nghèo” - ông Siu Huỳnh khẳng định.

Theo ông Siu Huỳnh, 13 đảng viên trong Chi bộ làng O Ngol đều phải gương mẫu trong lao động sản xuất, không trông chờ, ỷ lại. Mỗi đảng viên là một “hạt nhân” vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. “Mình làm trước, làm cho tốt thì bà con mới tin. Nói suông thì không ai nghe” - ông Huỳnh nói.

Ông Siu Huỳnh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn O Ngol là tấm gương tiêu biểu để bà con dân làng noi theo. Ảnh: N.S

Tinh thần nêu gương ấy đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng. Từ chỗ sản xuất chủ yếu theo tập quán cũ, bà con người Jrai ở làng O Ngol từng bước tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi.

Hiện làng chỉ còn 6 hộ nghèo trong tổng số 116 hộ; đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018 và nhiều năm liền giữ danh hiệu “Làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh”.

“Đầu tàu” của phong trào làm kinh tế

Ở làng Ktăng (xã Kdang), câu chuyện về anh Xuin cho thấy rõ vai trò dẫn dắt của lớp đảng viên trẻ trong phát triển kinh tế. Từ 300 cây cà phê được cha mẹ chia cho khi lập gia đình, anh từng bước mở rộng diện tích sản xuất bằng chính sức lao động và sự học hỏi không ngừng.

“Ngày trước mình cũng làm thuê, học từng chút một. Thấy cái gì hiệu quả là làm theo. Đảng viên trẻ thì càng phải làm trước để dân tin” - anh Xuin chia sẻ.

Đến nay, gia đình anh sở hữu 4 ha cà phê cho thu hoạch ổn định. “Bà con trong làng ai hỏi là mình chỉ hết. Làng còn nghèo thì mình chưa thể khá riêng được” - anh Xuin nói.

Từ vài sào cà phê, anh Xuin đã có 5 ha phát triển xanh tốt, cho năng suất ổn định. Ảnh: N.S

Chi bộ làng Ktăng hiện có 15 đảng viên, trong đó đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 100%. Làng hiện có 198 hộ với 980 nhân khẩu. Từ sự nêu gương của đội ngũ đảng viên, làng Ktăng không còn hộ nghèo, hiện chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ.

Trước đây, gia đình bà Kdah thuộc diện hộ nghèo, do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng. Nhờ các đảng viên quan tâm, thường xuyên đến tận nhà vận động, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, gia đình bà từng bước thay đổi cách làm ăn.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Kdah vui mừng cho biết: “Trước kia gia đình làm gì cũng theo thói quen cũ nên hiệu quả thấp, nay được đảng viên chỉ bảo tận tình, biết tính toán, biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi nên cuộc sống đã ổn định hơn. Đến nay, gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện lo cho con cái”.

Nhìn tổng thể từ các làng A, O Ngol đến K’tăng, có thể thấy điểm chung rõ nét: Ở đâu đảng viên thực sự gương mẫu trong phát triển kinh tế, ở đó phong trào thoát nghèo diễn ra bền vững, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Đại diện lãnh đạo các xã Gào, Ia Pia và Kdang cùng chung nhận định: Đội ngũ đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, trưởng thôn đã phát huy tốt vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm. Qua đó, tạo niềm tin trong nhân dân, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững.