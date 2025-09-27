Giá heo hơi ở miền Trung-Tây Nguyên ổn định, riêng Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 27-9, giá heo hơi ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên duy trì mức ổn định. Riêng tại tỉnh Gia Lai, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg.

Hôm nay, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đang thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, giá heo hơi ổn định ở mức 55.000 đồng/kg; Khánh Hòa là 56.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc ổn định, dao động 54.000-56.000 đồng/kg. Trong khi tại khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Cụ thể, sau khi giảm, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ cùng lùi về 57.000 đồng/kg; Vĩnh Long hiện ở mức thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg, còn Cà Mau vẫn ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.