Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá heo hơi ở miền Trung-Tây Nguyên ổn định, riêng Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 27-9, giá heo hơi ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên duy trì mức ổn định. Riêng tại tỉnh Gia Lai, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg.

Hôm nay, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đang thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-o-mien-trung-tay-nguyen-on-dinh-rieng-gia-lai-giam-1000-dongkg.jpg
Tại tỉnh Gia Lai, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 55.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, giá heo hơi ổn định ở mức 55.000 đồng/kg; Khánh Hòa là 56.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc ổn định, dao động 54.000-56.000 đồng/kg. Trong khi tại khu vực miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Cụ thể, sau khi giảm, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ cùng lùi về 57.000 đồng/kg; Vĩnh Long hiện ở mức thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg, còn Cà Mau vẫn ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

null