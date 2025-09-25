Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 25-9, giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng/kg tại miền Trung và miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; doạnhnghiephoinhap.vn)

(GLO)- Thị trường trong nước ngày 25-9 ghi nhận sự sụt giảm của giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam với mức 1.000-2.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo hơi ở khu vực miền Bắc vẫn duy trì mức giá ổn định 54.000-56.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi ở miền Trung-Tây Nguyên hôm nay giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, dao động từ 54.000-58.000 đồng/kg.

thi-truong-trong-nuoc-ngay-25-9-ghi-nhan-su-sut-giam-cua-gia-heo-hoi-tai-mien-trung-va-mien-nam-voi-muc-1000-2000-dongkg.jpg
Thị trường trong nước ngày 25-9 ghi nhận sự sụt giảm của giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam với mức 1.000-2.000 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Cụ thể, giá heo tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện còn 56.000 đồng/kg. Heo hơi tại Thanh Hóa và Quảng Trị cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 54.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Khánh Hòa và Gia Lai, heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg, về giá 57.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Lâm Đồng xuống 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức 54.000 đồng/kg; Huế giữ ổn định 55.000 đồng/kg; Đà Nẵng là 56.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Nam, sau khi giảm, giá heo hơi hôm nay dao động từ 57.000-59.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là 58.000 đồng/kg.

Thương lái tại Đồng Nai, An Giang, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh cùng thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua). Heo hơi tại Vĩnh Long cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh và Cần Thơ giữ nguyên giá, lần lượt ở mức 59.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

null