Ngày 25-9, giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng/kg tại miền Trung và miền Nam

Theo đó, giá heo hơi ở miền Trung-Tây Nguyên hôm nay giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, dao động từ 54.000-58.000 đồng/kg.

Thị trường trong nước ngày 25-9 ghi nhận sự sụt giảm của giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam với mức 1.000-2.000 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Cụ thể, giá heo tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện còn 56.000 đồng/kg. Heo hơi tại Thanh Hóa và Quảng Trị cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 54.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Khánh Hòa và Gia Lai, heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg, về giá 57.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Lâm Đồng xuống 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức 54.000 đồng/kg; Huế giữ ổn định 55.000 đồng/kg; Đà Nẵng là 56.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Nam, sau khi giảm, giá heo hơi hôm nay dao động từ 57.000-59.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp là 58.000 đồng/kg.

Thương lái tại Đồng Nai, An Giang, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh cùng thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua). Heo hơi tại Vĩnh Long cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh và Cần Thơ giữ nguyên giá, lần lượt ở mức 59.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.