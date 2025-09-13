Giá heo hơi tại Gia Lai tăng 1.000 đồng, lên mức 59.000 đồng/kg

(GLO)- Giá heo hơi ngày 13-9 ghi nhận sự tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng tại tỉnh Gia Lai, sau khi tăng 1.000 đồng, giá heo hơi hiện ở mức 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi đang dao động trong khoảng 57.000-59.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng duy trì mức 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục thu mua ở mức 58.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 13-9 ghi nhận sự tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Internet

Tại miền Bắc, giá heo hơi nhìn chung ổn định, duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Riêng chỉ có Cao Bằng, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 59.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên vẫn duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Còn tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ở khoảng 60.000-61.000 đồng/kg. Cụ thể, tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 60.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên giá heo ở mức 60.000 đồng/kg; Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục neo ở mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Biểu đồ giá heo hơi một số tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên ngày 13-9. Ảnh/Nguồn: congthuong.vn

Các chuyên gia dự báo, những tháng cuối năm, thị trường heo hơi sẽ đối mặt tác động kép: nguồn cung sụt giảm do dịch tả heo châu Phi và nhu cầu tăng cao vào dịp lễ, Tết. Vì vậy, việc kiểm soát dịch bệnh, song song với hỗ trợ người chăn nuôi duy trì đàn là yếu tố then chốt để bảo đảm nguồn cung ổn định.