Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá heo hơi tại Gia Lai tăng 1.000 đồng, lên mức 59.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thuonghieucongluan.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá heo hơi ngày 13-9 ghi nhận sự tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng tại tỉnh Gia Lai, sau khi tăng 1.000 đồng, giá heo hơi hiện ở mức 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi đang dao động trong khoảng 57.000-59.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng duy trì mức 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục thu mua ở mức 58.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-tang-nhe-ngay-13-9.jpg
Giá heo hơi ngày 13-9 ghi nhận sự tăng nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Internet

Tại miền Bắc, giá heo hơi nhìn chung ổn định, duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Riêng chỉ có Cao Bằng, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 59.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên vẫn duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Còn tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ở khoảng 60.000-61.000 đồng/kg. Cụ thể, tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 60.000 đồng/kg; tại Đồng Nai, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên giá heo ở mức 60.000 đồng/kg; Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục neo ở mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Biểu đồ giá heo hơi một số tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên ngày 13-9. Ảnh/Nguồn: congthuong.vn
Biểu đồ giá heo hơi một số tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên ngày 13-9. Ảnh/Nguồn: congthuong.vn

Các chuyên gia dự báo, những tháng cuối năm, thị trường heo hơi sẽ đối mặt tác động kép: nguồn cung sụt giảm do dịch tả heo châu Phi và nhu cầu tăng cao vào dịp lễ, Tết. Vì vậy, việc kiểm soát dịch bệnh, song song với hỗ trợ người chăn nuôi duy trì đàn là yếu tố then chốt để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Kinh tế

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

