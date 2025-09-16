Giá heo hơi giảm 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Bắc và miền Trung

(GLO)- Ngày 16-9, giá heo hơi quay đầu giảm 1.000-2.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi ở miền Nam lại duy trì ổn định. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước đang giao dịch trong khoảng 55.000-61.000 đồng/kg.

Theo đó, ở miền Bắc, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Lai Châu và Sơn La xuống còn 56.000 đồng/kg; Điện Biên và Lạng Sơn về mức 57.000 đồng/kg; Lào Cai và Thái Nguyên xuống mức 58.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Hà Nội và Hưng Yên còn 59.000 đồng/kg. Hiện Hải Phòng và Phú Thọ giữ giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thị trường heo hơi miền Trung-Tây Nguyên cũng giảm 1.000-2.000 đồng/kg trong sáng nay. Trong đó, Quảng Trị là địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước, giao dịch tại mức 55.000 đồng/kg. Còn tại Huế, heo hơi hiện có giá 56.000 đồng/kg; tiếp đó là Đà Nẵng và Hà Tĩnh, đạt 57.000 đồng/kg.

Mức giá phổ biến tại khu vực này là 58.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Gia Lai, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Khác với 2 khu vực trên, giá heo hơi ở thị trường phía Nam vẫn duy trì ở mức ổn định với giá trong khoảng 60.000-61.000 đồng/kg. Theo đó, Tây Ninh và Đồng Tháp là 2 địa phương có giá mua bán heo hơi cao nhất cả nước, đạt 61.000 đồng/kg.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau cùng ở mức 60.000 đồng/kg.