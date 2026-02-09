Giá hồ tiêu mất thêm 2.000 đồng, cà phê dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 9-2, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm 500-2.000 đồng/kg, xuống còn 148.000-150.500 đồng/kg. Trong khi đó, sau khi đồng loạt giảm 1.000-1.100 đồng/kg vào hôm qua và duy trì ổn định, giá cà phê đã xuống dưới ngưỡng 95.000 đồng.

Cụ thể, Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất của hồ tiêu với 2.000 đồng/kg, hiện xuống mức 148.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng giảm 1.500 đồng/kg, còn 148.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua với giá 148.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm lần lượt 1.500 đồng/kg và 500 đồng/kg, cùng giao dịch ở mức 150.500 đồng/kg.

Hiện giá cà phê đã tụt dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg. Ảnh: M.H

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 93.600-94.800 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt mức 94.800 đồng/kg, Gia Lai neo ở 94.700 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng là 93.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giảm sâu trên các sàn giao dịch; giá hồ tiêu duy trì ở mức ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.