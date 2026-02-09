Giá hồ tiêu mất thêm 2.000 đồng, cà phê dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg

Cụ thể, Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất của hồ tiêu với 2.000 đồng/kg, hiện xuống mức 148.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng giảm 1.500 đồng/kg, còn 148.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua với giá 148.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm lần lượt 1.500 đồng/kg và 500 đồng/kg, cùng giao dịch ở mức 150.500 đồng/kg.
Trong khi đó, giá cà phê hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 93.600-94.800 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt mức 94.800 đồng/kg, Gia Lai neo ở 94.700 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng là 93.600 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê giảm sâu trên các sàn giao dịch; giá hồ tiêu duy trì ở mức ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.