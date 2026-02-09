Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá hồ tiêu mất thêm 2.000 đồng, cà phê dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 9-2, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm 500-2.000 đồng/kg, xuống còn 148.000-150.500 đồng/kg. Trong khi đó, sau khi đồng loạt giảm 1.000-1.100 đồng/kg vào hôm qua và duy trì ổn định, giá cà phê đã xuống dưới ngưỡng 95.000 đồng.

Cụ thể, Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất của hồ tiêu với 2.000 đồng/kg, hiện xuống mức 148.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng giảm 1.500 đồng/kg, còn 148.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua với giá 148.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm lần lượt 1.500 đồng/kg và 500 đồng/kg, cùng giao dịch ở mức 150.500 đồng/kg.

hien-gia-ca-phe-da-tut-duoi-nguong-95000-dongkg.jpg
Hiện giá cà phê đã tụt dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg. Ảnh: M.H

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 93.600-94.800 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt mức 94.800 đồng/kg, Gia Lai neo ở 94.700 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng là 93.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giảm sâu trên các sàn giao dịch; giá hồ tiêu duy trì ở mức ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm đến 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 7-2, thị trường trong nước ghi nhận sự tăng giảm trái chiều của các mặt hàng nông sản chủ lực. Sau các phiên đi lùi, giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng 800-1.200 đồng/kg, trong khi giá hồ tiêu đồng loạt giảm 500-1.000 đồng/kg.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

Kinh tế

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

Kinh tế

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

