Heo hơi tiếp tục rớt giá thời điểm cận Tết Nguyên đán

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thanhnien.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (9-2) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mức giao dịch về 72.000-76.000 đồng/kg. Nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm nhiệt những ngày cận Tết được cho là do nguồn cung trên thị trường hiện khá dồi dào.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc đang được thu mua ở mức 74.000-76.000 đồng/kg. Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Ninh Bình, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 74.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm, heo hơi tại Cao Bằng, Quảng Ninh và Điện Biên về giá 75.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đi ngang.

heo-hoi-tiep-tuc-rot-gia-thoi-diem-can-tet-nguyen-dan.jpg
Nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm nhiệt những ngày cận Tết là được cho là do nguồn cung trên thị trường hiện khá dồi dào. Ảnh: Internet

Giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên cơ bản giữ ổn định, chỉ giảm 1.000 đồng/kg tại Khánh Hòa, xuống còn 74.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá không đổi, dao động 73.000-75.000 đồng/kg, riêng Gia Lai duy trì mức 74.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại miền Nam, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, cùng được thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đi ngang, dao động trong khoảng 72.000-74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm nhiệt hiện nay cho thấy nguồn cung thịt heo đã được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và các nông hộ cung ứng ra thị trường nhiều hơn. Tuy nhiên, theo dự báo của chuyên gia kinh tế, đến cận Tết, giá thịt heo có thể tăng trở lại do nhu cầu mua sắm, tích trữ của người dân.

