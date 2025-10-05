Ngày 5-10, heo hơi “hạ nhiệt” ở miền Bắc, ổn định ở các khu vực còn lại

(GLO)- Tại thị trường trong nước, giá heo hơi hôm nay (5-10) có sự “hạ nhiệt” ở miền Bắc, trong khi miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam duy trì mức ổn định.

Theo đó, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, về giá 54.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại, heo hơi vẫn dao động quanh mức 55.000-56.000 đồng/kg.

Ngày 5-10, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình. Ảnh: Internet

Còn tại miền Trung-Tây Nguyên, giá heo hơi duy trì ổn định trong khoảng 51.000-54.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Gia Lai hiện ở mức 51.000 đồng/kg-mức thấp nhất khu vực; tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi được có giá 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì giá heo hơi là 54.000 đồng/kg; Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg. Giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế giao dịch quanh mốc 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh ở mức 52.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại miền Nam đi ngang so với hôm qua, mức giá trung bình khoảng 55.100 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực đang là 54.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, còn cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh.

Theo nhận định của các chuyên gia, đà giảm của heo hơi có thể chỉ là ngắn hạn. Bởi khi bước vào giai đoạn tiêu thụ mạnh cho các dịp lễ cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng sẽ là yếu tố giúp giá heo hơi sớm hồi phục.