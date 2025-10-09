Giá heo hơi tại Gia Lai tiếp chuỗi 3 ngày thấp nhất cả nước

(GLO)- Giá heo hơi ngày 9-10 giảm nhẹ ở khu vực miền Bắc và miền Nam, miền Trung-Tây Nguyên ổn định so với hôm qua. Tại Gia Lai, giá heo hơi hôm nay ở mức 50.000 đồng/kg, tiếp tục chuỗi 3 ngày thấp nhất cả nước.

Cụ thể, giá heo hơi ở miền Bắc hôm nay dao động quanh mức 53.000-55.000 đồng/kg; giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh.

Theo đó, sau khi giảm, giá heo tại Sơn La và Phú Thọ được giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên và Lào Cai giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg.

Còn giá heo hơi tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình vẫn duy trì cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg; thấp nhất vẫn là Lai Châu và Điện Biên, ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg.

Ngày 9-10, giá heo hơi tại Gia Lai tiếp tục chuỗi 3 ngày thấp nhất cả nước với 50.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hơi ngày 9-10 giảm thêm 1.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Cần Thơ, xuống mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, An Giang và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg; tại Đồng Tháp là 53.000 đồng/kg.

Thấp nhất khu vực là Vĩnh Long với 52.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất là 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại miền Trung-Tây Nguyên duy trì ổn định trong khoảng 50.000-54.000 đồng/kg. Mức giá thu mua cao nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 54.000 đồng/kg. Gia Lai tiếp tục chuỗi 3 ngày thấp nhất khu vực cũng như cả nước với 50.000 đồng/kg.

Còn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa duy trì ở mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ giá 51.000 đồng/kg.