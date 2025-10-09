Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá heo hơi tại Gia Lai tiếp chuỗi 3 ngày thấp nhất cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Giá heo hơi ngày 9-10 giảm nhẹ ở khu vực miền Bắc và miền Nam, miền Trung-Tây Nguyên ổn định so với hôm qua. Tại Gia Lai, giá heo hơi hôm nay ở mức 50.000 đồng/kg, tiếp tục chuỗi 3 ngày thấp nhất cả nước.

Cụ thể, giá heo hơi ở miền Bắc hôm nay dao động quanh mức 53.000-55.000 đồng/kg; giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh.

Theo đó, sau khi giảm, giá heo tại Sơn La và Phú Thọ được giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên và Lào Cai giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg.

Còn giá heo hơi tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình vẫn duy trì cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg; thấp nhất vẫn là Lai Châu và Điện Biên, ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg.

ngay-8-10-gia-heo-hoi-tai-gia-lai-thap-nhat-ca-nuoc.jpg
Ngày 9-10, giá heo hơi tại Gia Lai tiếp tục chuỗi 3 ngày thấp nhất cả nước với 50.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hơi ngày 9-10 giảm thêm 1.000 đồng/kg tại Tây Ninh và Cần Thơ, xuống mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Nai, An Giang và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg; tại Đồng Tháp là 53.000 đồng/kg.

Thấp nhất khu vực là Vĩnh Long với 52.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất là 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại miền Trung-Tây Nguyên duy trì ổn định trong khoảng 50.000-54.000 đồng/kg. Mức giá thu mua cao nhất được ghi nhận tại Lâm Đồng với 54.000 đồng/kg. Gia Lai tiếp tục chuỗi 3 ngày thấp nhất khu vực cũng như cả nước với 50.000 đồng/kg.

Còn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa duy trì ở mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ giá 51.000 đồng/kg.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trương Tất Đơ-chuyên viên Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trình bày tham luận "Yêu cầu sản xuất không gây mất rừng (EUDR) và các giải pháp thực hiện".

Phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 30-9, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững tổ chức Hội thảo phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đáp ứng yêu cầu EUDR.

null