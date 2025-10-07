Giá heo hơi đồng loạt giảm trên cả nước, Gia Lai thấp nhất với 50.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 7-10, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg ở 3 miền. Mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh với 56.000 đồng/kg, trong khi tại Gia Lai, heo hơi được thu mua 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Cụ thể, sau khi giảm, heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Bắc Ninh được điều chỉnh xuống 55.000 đồng/kg, còn Lai Châu và Điện Biên ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg.

Ngày 7-10, giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận tại Gia Lai với 50.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ vẫn duy trì ổn định ở mức 55.000 đồng/kg. Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Hưng Yên chững giá 54.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung-Tây Nguyên hôm nay ghi nhận mức giảm rõ rệt tại nhiều tỉnh. Cụ thể, Quảng Trị và Huế hiện thu mua ở mức 52.000 đồng/kg, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm xuống 51.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đang giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An duy trì ổn định lần lượt ở mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 52.000 đồng/kg; Khánh Hòa 54.000 đồng/kg; còn Lâm Đồng tiếp tục là nơi có giá cao nhất khu vực, đạt 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, mức giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg tại Vĩnh Long, trong khi cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh.

Giá heo tại An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long hiện giao dịch lần lượt ở mức 54.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ thu mua ổn định ở mức 55.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp hiện ở mức 54.000 đồng/kg.