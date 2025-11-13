(GLO)- Thị trường heo hơi ngày 13-11 ghi nhận sự giảm giá tại một số địa phương trong cả nước. Riêng tại Gia Lai và Hà Tĩnh, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi về mức thấp nhất cả nước với 46.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Đà Nẵng xuống còn 47.000 đồng/kg; Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long hiện giao dịch lần lượt ở mức 49.000, 48.000, 49.000 và 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Gia Lai và Hà Tĩnh thấp nhất cả nước, ở mức 46.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Các địa phương còn lại, heo hơi được thương lái thu mua với giá không đổi so với hôm qua. Trong đó, thị trường miền Bắc dao động quanh mức 47.000-49.000 đồng/kg; miền Trung-Tây Nguyên từ 46.000-49.000 đồng/kg và khu vực miền Nam là 47.000-50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi cao nhất cả nước hôm nay đang ở mức 50.000 đồng/kg, giảm sâu so với mức hơn 70.000 đồng/kg hồi đầu năm.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, yếu tố thời tiết khiến việc vận chuyển khó khăn, cung vượt cầu và nhập khẩu thịt heo tăng đột biến là nguyên nhân dẫn đến việc giá heo hơi giảm mạnh.