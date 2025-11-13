Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi tại Gia Lai và Hà Tĩnh thấp nhất cả nước

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Thị trường heo hơi ngày 13-11 ghi nhận sự giảm giá tại một số địa phương trong cả nước. Riêng tại Gia Lai và Hà Tĩnh, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi về mức thấp nhất cả nước với 46.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm, giá heo hơi tại Đà Nẵng xuống còn 47.000 đồng/kg; Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long hiện giao dịch lần lượt ở mức 49.000, 48.000, 49.000 và 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Gia Lai và Hà Tĩnh thấp nhất cả nước, ở mức 46.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Các địa phương còn lại, heo hơi được thương lái thu mua với giá không đổi so với hôm qua. Trong đó, thị trường miền Bắc dao động quanh mức 47.000-49.000 đồng/kg; miền Trung-Tây Nguyên từ 46.000-49.000 đồng/kg và khu vực miền Nam là 47.000-50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi cao nhất cả nước hôm nay đang ở mức 50.000 đồng/kg, giảm sâu so với mức hơn 70.000 đồng/kg hồi đầu năm.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, yếu tố thời tiết khiến việc vận chuyển khó khăn, cung vượt cầu và nhập khẩu thịt heo tăng đột biến là nguyên nhân dẫn đến việc giá heo hơi giảm mạnh.

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

