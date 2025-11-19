Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 19-11, giá heo hơi tăng 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Thị trường heo hơi hôm nay (11-9) ghi nhận sự tăng giá tại nhiều địa phương trong nước. Với mức tăng 1.000-2.000 đồng/kg, hiện giá heo hơi đang ở mức 46.000-51.000 đồng/kg.

Theo đó, hiện mức giá thu mua heo hơi tại miền Bắc dao động từ 48.000-51.000 đồng/kg; miền Trung-Tây Nguyên 46.000-49.000 đồng/kg và khu vực miền Nam là 48.000 đến 50.000 đồng/kg.

ngay-19-11-gia-heo-hoi-tang-1000-2000-dongkg-tai-nhieu-dia-phuong.jpg
Giá heo hơi tăng 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Ảnh: Internet

Những địa phương có giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng/kg trong hôm nay như: Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long…; lên mức 47.000-50.000 đồng/kg.

Còn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình… heo hơi đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg; lên mức 49.000-51.000 đồng/kg.

Dự báo về thị trường dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán sắp tới, các doanh nghiệp nhận định giá heo có thể phục hồi đôi chút nhưng khó tăng mạnh. Khi mùa mưa kết thúc, giá heo có thể đứng ở mức ổn định và chờ diễn biến thị trường cuối năm.

