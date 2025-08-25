Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

(GLO)-Tối qua 25-8, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Với thông điệp: “Mỗi người một cách thể hiện, cùng tạo nên bản đồ 360 độ yêu nước đủ đầy, toàn diện và không giới hạn”, Viettel đã phát động chương trình "Yêu nước theo cách của bạn" trên TV360, khởi động vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và trao giải vào dịp 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chương trình "Yêu nước theo cách của bạn" lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng - Clip: ĐVCC

Bên cạnh chuỗi clip truyền cảm hứng với sự tham gia của các nhân vật nổi bật: Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Đạo diễn Ninh Quang Trường, MC Ngô Mai Phương, Fashionista Harry Nista, Bố Con Sâu, Nhóm nhạc Oplus… mang tới 35 triệu lượt khán giả tiếp cận đa nền tảng, chương trình còn thu hút hơn 1.200 tác phẩm gửi về dự thi ở 4 loại hình: Vlog, Phóng sự/Tài liệu, MV ca nhạc, Phim ngắn. Từ đó, ban tổ chức đã lựa chọn 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải ở 8 hạng mục và phân thành 2 nhóm: "Video truyền cảm hứng" và "Creator truyền cảm hứng". Mỗi hạng mục có giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, nhằm ghi nhận các đóng góp nổi bật.

8 nhóm tác giả được trao giải tại chương trình. Ảnh: Hải Uyên

Video clip: “Tarzan kể chuyện làng” của nhóm tác giả: Hòa Giang–Xuân Trang–Phan Nguyên–R’com Bus đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã được vinh danh là tác phẩm xuất sắc nhất ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm của nhóm "Creator truyền cảm hứng".

Tác phẩm "Tarzan kể chuyện làng" đạt giải Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm - Clip: Hải Uyên

Với tác phẩm “Tarzan kể chuyện làng”–nhóm tác giả đến từ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đễ góp phần kể một câu chuyện, gieo một hạt mầm nhỏ của lòng yêu nước với mong muốn: Khi nhiều người cùng hành động, chúng ta cùng nhau tạo ra một làn sóng yêu nước mới-gần gũi, sống động, mang bản sắc của thời đại.

Đại diện nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận giải tại sự kiện - Ảnh: Hải Uyên

Mặc dù đã khép lại, song bằng cách tiếp cận mới mẻ, Chương trình “Yêu nước theo cách của bạn” đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Yêu nước không cần gắn với lý tưởng lớn lao-đôi khi, đó chỉ là hành trình sống tốt, sống tử tế mỗi ngày./.