Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hải Uyên
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối qua 25-8, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Với thông điệp: “Mỗi người một cách thể hiện, cùng tạo nên bản đồ 360 độ yêu nước đủ đầy, toàn diện và không giới hạn”, Viettel đã phát động chương trình "Yêu nước theo cách của bạn" trên TV360, khởi động vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và trao giải vào dịp 80 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chương trình "Yêu nước theo cách của bạn" lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng - Clip: ĐVCC

Bên cạnh chuỗi clip truyền cảm hứng với sự tham gia của các nhân vật nổi bật: Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Đạo diễn Ninh Quang Trường, MC Ngô Mai Phương, Fashionista Harry Nista, Bố Con Sâu, Nhóm nhạc Oplus… mang tới 35 triệu lượt khán giả tiếp cận đa nền tảng, chương trình còn thu hút hơn 1.200 tác phẩm gửi về dự thi ở 4 loại hình: Vlog, Phóng sự/Tài liệu, MV ca nhạc, Phim ngắn. Từ đó, ban tổ chức đã lựa chọn 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải ở 8 hạng mục và phân thành 2 nhóm: "Video truyền cảm hứng" và "Creator truyền cảm hứng". Mỗi hạng mục có giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, nhằm ghi nhận các đóng góp nổi bật.

dsc06297.jpg
8 nhóm tác giả được trao giải tại chương trình. Ảnh: Hải Uyên

Video clip: “Tarzan kể chuyện làng” của nhóm tác giả: Hòa Giang–Xuân Trang–Phan Nguyên–R’com Bus đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã được vinh danh là tác phẩm xuất sắc nhất ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm của nhóm "Creator truyền cảm hứng".

Tác phẩm "Tarzan kể chuyện làng" đạt giải Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm - Clip: Hải Uyên

Với tác phẩm “Tarzan kể chuyện làng”–nhóm tác giả đến từ Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đễ góp phần kể một câu chuyện, gieo một hạt mầm nhỏ của lòng yêu nước với mong muốn: Khi nhiều người cùng hành động, chúng ta cùng nhau tạo ra một làn sóng yêu nước mới-gần gũi, sống động, mang bản sắc của thời đại.

z6944112690757-363b968ebf3fbd5a2696fc7776ba0c7c.jpg
Đại diện nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận giải tại sự kiện - Ảnh: Hải Uyên

Mặc dù đã khép lại, song bằng cách tiếp cận mới mẻ, Chương trình “Yêu nước theo cách của bạn” đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Yêu nước không cần gắn với lý tưởng lớn lao-đôi khi, đó chỉ là hành trình sống tốt, sống tử tế mỗi ngày./.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(GLO)- Ngay từ chiều, không khí tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu rộn ràng, náo nhiệt. Hàng ngàn người dân đã tập trung về đây, trực sẵn trên các tuyến đường để đón chào màn diễu binh, diễu hành của các cán bộ, chiến sĩ. Chương trình tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20 giờ ngày 23-8.

Có thể bạn quan tâm

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Thời sự quốc tế

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Thời sự quốc tế

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Thời sự quốc tế

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Thời sự quốc tế

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null