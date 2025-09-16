Nhiều tác phẩm đạt chất lượng tại cuộc thi “Tìm hiểu Luật dữ liệu”

(GLO)- Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Gia Lai đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu” trong Công an tỉnh.

Cuộc thi được phát động từ ngày 23 đến hết 30-8-2025. Ban Tổ chức đã nhận được 1.434 bài dự thi, trong đó có 604 bài dự thi của tập thể và 838 bài dự thi cá nhân của cán bộ, chiến sĩ.

Hầu hết bài dự thi bảo đảm yêu cầu, thể lệ của cuộc thi. Nhiều bài thi có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức, đạt chất lượng cao. Công tác chấm thi được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm, bám sát quy chế và đáp án của Bộ Công an.

Nhiều bài thi có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức, đạt chất lượng cao. Ảnh: B.H

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã công nhận 10 giải tập thể và cá nhân. Cụ thể, 2 giải nhất thuộc về Ban Thanh niên Công an tỉnh (Phòng Công tác chính trị) và Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu (Phòng Cảnh sát Giao thông).

2 giải nhì thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Thị Kim Hoanh, Nguyễn Thị Nho, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Thị Hồng Hạnh, Hồ Đức Quynh (Bệnh xá Quy Nhơn) và Đại úy Nguyễn Huỳnh Châu (Công an xã Ia Boòng). Ngoài ra, còn có 4 giải ba và 2 giải khuyến khích.

4 bài dự thi đạt chất lượng cao được Ban Tổ chức lựa chọn để gửi tham gia vòng chung khảo cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.

Không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích đối với cán bộ, chiến sĩ, cuộc thi này còn là kênh tuyên truyền pháp luật thiết thực, góp phần khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Gia Lai trong chuyển đổi số.