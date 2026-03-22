Kiểm tra giáo dục quốc phòng và an ninh phải sát thực tế, không chạy theo thành tích

(GLO)- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP&AN năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2025, công tác giáo dục QP&AN được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện. Công tác giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nền nếp; công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được chú trọng, nội dung, phương pháp đa dạng, phong phú.

Từ đó, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và cơ sở.

Công tác giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nền nếp. Ảnh: H.P

Riêng công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng từ năm 2021 đến nay được chú trọng triển khai với 530 lớp cho gần 34.350 đồng chí, đạt hơn 109% so với kế hoạch.

Công tác giáo dục QP&AN trong nhà trường cũng được quan tâm đúng mức với hơn 114.945 học sinh, sinh viên thuộc các trường THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được cấp ủy và chính quyền trong hệ thống chính trị các cấp đặc biệt quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tờ rơi, pa nô, áp phích và tuyên truyền miệng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang biểu dương các kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong công tác giáo dục QP&AN.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Đồng thời, thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đổi mới công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng ở từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp. Đặc biệt, nội dung kiểm tra phải sát thực tế, đánh giá đúng thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích. Thông qua kiểm tra để phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong tổ chức thực hiện; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những hạn chế; tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giáo dục QP&AN.