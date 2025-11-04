Bờ sông An Lão bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh

(GLO)- Hàng trăm hộ dân ở xã Ân Hảo và xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đang thấp thỏm lo âu khi bờ sông An Lão bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa, đất sản xuất có nguy cơ bị cuốn trôi, trong khi công tác khắc phục gặp khó do thiếu kinh phí.

Đoạn sông An Lão chảy qua địa bàn xã Ân Hảo và Vạn Đức xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc hai bên bờ. Ảnh: Nguyễn Gia

Hiện nay, đoạn sông An Lão chảy qua địa bàn xã Ân Hảo và Vạn Đức xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc hai bên bờ. Trong đó, tại xã Ân Hảo có 4 điểm xung yếu bị sạt lở nặng, gồm các kè: Tân Sơn, Bình Hòa Bắc, Cẩm Đức và Mỹ Đức-Long Quang với tổng chiều dài hơn 3.300 m.

Tại xã Vạn Đức, 2 điểm xung yếu là kè Năng An-Vĩnh Đức và kè Thế Thạnh-Phú Văn bị xâm thực với tổng chiều dài khoảng 3.100 m. Vào mùa mưa bão, những điểm sạt lở này đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Mỹ Đức, xã Ân Hảo) chia sẻ: “Khoảng 6 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ sông An Lão ngày càng nghiêm trọng. Nước sông xâm thực, cuốn trôi nhiều phần đất dọc hai bên bờ và lấn sâu vào diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thậm chí là đất xây dựng nhà ở của người dân”.

Để hạn chế sạt lở, người dân 2 xã đã trồng cây xanh hoặc đổ thêm đá, xà bần, chằng thân cây gỗ dọc bờ sông với hy vọng giữ đất khỏi tuột xuống sông. Tuy nhiên, tình hình không được cải thiện. Hiện nay, tại một số đoạn, nước sông chỉ cách chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân chừng 2-3 m; nhiều căn nhà cũng nằm chênh vênh bên bờ sông.

Đất sản xuất của người dân ở dọc bờ sông An Lão thuộc địa phận xã Ân Hảo bị xâm thực, sạt lở. Ảnh: Nguyễn Gia

“Những hộ có nhà ở gần bờ sông như gia đình tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, nhất là vào mùa mưa bão. Tôi mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư xây dựng kè sông kiên cố hoặc có chính sách hỗ trợ để di dời bà con đến nơi ở an toàn”-bà Lê Thị Hoa (thôn Năng An, xã Vạn Đức) bày tỏ.

Theo UBND xã Ân Hảo và Vạn Đức, một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ sông An Lão là do việc khai thác cát ở khu vực hạ lưu sông Lại Giang (hạ nguồn sông An Lão). Việc khai thác cát khiến lòng sông sâu hơn, dòng chảy thay đổi, gây xâm thực bờ sông.

Hằng năm, tại xã Ân Hảo và Vạn Đức có hàng nghìn mét vuông đất sản xuất bị nước sông An Lão cuốn trôi. Ngoài ra, nhiều hộ dân ở 2 địa phương này cũng phải di dời khẩn cấp do nhà ở, đất vườn bị nước sông “nuốt chửng”.

Ông Võ Duy Tín-Chủ tịch UBND xã Ân Hảo-cho hay: Các điểm sạt lở tại địa phương đều nằm trong diện cần khắc phục khẩn cấp bằng cách đầu tư xây dựng tuyến đê, kè kiên cố. Tuy nhiên, đây là “bài toán” khó cho chính quyền địa phương bởi kinh phí quá lớn.

“Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí hoặc xin nguồn hỗ trợ từ Trung ương để đầu tư xây dựng kè để ngăn chặn hiện tượng xâm thực, sạt lở tại các điểm xung yếu dọc bờ sông An Lão, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trước mắt, địa phương theo dõi sát sao tình hình sạt lở bờ sông để kịp thời cảnh báo người dân và ứng phó khi có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân”-ông Tín cho biết thêm.