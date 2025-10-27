Nhiều khu vực tại Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, cảnh báo lũ trên sông An Lão

(GLO)- Sáng 27-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông An Lão. Các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to.

Cụ thể, mực nước trên sông An Lão tại trạm An Hòa đang lên và xuất hiện lũ. Lúc 9 giờ ngày 27-10 mực nước lũ tại Trạm thủy văn An Hòa đạt 21.93 m ở mức xấp xỉ báo động 1.

Trong 3-6 giờ tới, mực nước lũ tại trạm An Hòa tiếp tục lên và đỉnh lũ ở mức trên dưới báo động 1. Trong 6-12 giờ tới, mực nước giảm dần.

Sông An Lão. Ảnh: internet

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường. Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng dự báo, từ 27-10 đến sáng 29-10, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm 29-10 khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 30-10, sau đó có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.