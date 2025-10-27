Chủ động ứng phó, đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa bão

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty CP Môi trường Bình Định (phường Quy Nhơn) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng đô thị và ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của công ty, trong 10 tháng năm 2025, công tác duy tu, nạo vét, kiểm tra hệ thống thoát nước ở 5 phường, gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông được duy trì thường xuyên. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm tra hơn 184,7 km chiều dài cống, mương thoát nước; tháo dỡ vật che chắn miệng hố thu tại 1.517 vị trí, dọn rác, cỏ cây miệng hố thu tại 2.774 vị trí và sửa chữa, khắc phục 161 vị trí ngập úng cục bộ, hư hỏng hố ga, thay thế 224 tấm đan bê tông cốt thép.

Công tác nạo vét được chú trọng với 3.005/3.500 cụm hố ga ngăn mùi đã được xử lý, tổng khối lượng bùn thu gom hơn 552,9 m³; 17 tuyến thoát nước được nạo vét với khối lượng hơn 2.048,4 m³ bùn. Song song đó, công ty cũng triển khai phát quang, vớt rác, thu gom phế thải tại hàng loạt tuyến kênh, mương, hồ điều hòa trọng điểm như hồ Bàu Sen, mương hở đường Võ Thị Sáu, Hoa Lư-Điện Biên Phủ, khu vực đường Sư đoàn 3 Sao Vàng, bờ kè đường Hoàng Cầm, Nguyễn Quảng, khu tái định cư Nhơn Bình-Nguyễn Trọng Trì, mương hở đường Lê Công Miễn, mương Bông Hồng và bể tiêu năng đường 1/5… góp phần khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trên toàn địa bàn.

Công nhân Công ty CP Môi trường Bình Định thực hiện nạo vét các cụm hố ga ở đường Lê Duẩn (phường Quy Nhơn), đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Ảnh: Trọng Lợi

Đáng chú ý, công ty đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ phòng chống ngập úng, mưa bão năm 2025 từ ngày 28-8, chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư tại các điểm xung yếu sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn.

Điển hình là trong đợt mưa lớn sáng 25-10, các đội ứng trực của công ty đã có mặt từ 6 giờ đến 11 giờ 30 phút tại các vị trí thường xuyên ngập úng để khơi thông dòng chảy, thu gom rác liên tục tại miệng thu nước, điều xe chuyên dụng xử lý các điểm tắc nghẽn, nạo vét và mở nắp các tấm đan ở ngã ba Ông Thọ, chợ Đầm... để giải thoát nhanh dòng nước. Đồng thời, đơn vị cũng giăng dây cảnh báo, đặt tấm sắt tạm tại vị trí hư hỏng, sụt lún nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi mưa tạnh 30 phút, các điểm ngập úng đều đã được khơi thông, nước rút nhanh, đảm bảo giao thông và sinh hoạt trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Bình Định, cho biết: "Chúng tôi luôn xác định công tác thoát nước đô thị và phòng chống ngập úng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong mùa mưa bão. Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng ứng phó kịp thời, đảm bảo đời sống sinh hoạt an toàn, ổn định cho người dân ở 5 phường nội thị".

Công ty CP Môi trường Bình Định sử dụng xe chống ngập úng dùng để nạo vét hố ga, hố thu và tuyến cống thoát nước trên đường Diên Hồng (phường Quy Nhơn) vào những ngày mưa lớn vừa rồi. Ảnh: Trọng Lợi

Trong những tháng cuối năm 2025, Công ty CP Môi trường Bình Định tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước, tháo dỡ vật cản, sửa chữa hố ga, tấm đan hư hỏng, phát quang, vớt rác, thu gom phế thải tại kênh, mương, hồ điều hòa trên địa bàn 5 phường.

Đơn vị đặt mục tiêu nạo vét 22 tuyến thoát nước và 495 cụm hố ga ngăn mùi nhằm tăng khả năng thu nước, đồng thời duy trì lực lượng túc trực tại các điểm thường xuyên ngập úng trong các đợt mưa lớn để xử lý nhanh, kịp thời, không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa khẳng định thêm: “Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng chính quyền các phường nội thị trong việc nâng cao chất lượng hạ tầng thoát nước, góp phần xây dựng Quy Nhơn xanh-sạch-đẹp và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu".