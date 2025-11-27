Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 200 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ xã Đăk Song và Ia Dreh

(GLO)- Ngày 26-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 200 suất quà cứu trợ cho người dân chịu thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại xã Đăk Song và Ia Dreh.

Theo đó, đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng gồm 500.000 đồng tiền mặt và 100.000 đồng tiền quà, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

img-2558.jpg
Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cứu trợ cho người dân xã Đăk Song bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Đồng Lai

Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ vận động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi) do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động.

Chiều cùng ngày, tại Trường Tiểu học Ia Rmok (xã Ia Dreh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhóm thiện nguyện Chư Prông trao 200 phần quà (150.000 đồng/phần) gồm cặp sách và dụng cụ học tập, cùng 53 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cho học sinh bị ảnh hưởng mưa lũ. Dịp này, CLB Áo dài Sống Xanh Pleiku gửi tặng 115 bộ áo dài cho giáo viên tại địa phương.

img-2584.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học Ia Rmok (xã Ia Dreh) nhận quà từ chương trình. Ảnh: Đồng Lai

Hoạt động này không chỉ chia sẻ kịp thời khó khăn của người dân mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia đến cộng đồng trong mùa mưa lũ.

