Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mộc mạc chợ làng Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Khác với nhiều chợ truyền thống hoạt động cả ngày, chợ tạm ở làng Blang 3 (xã Ia Hrung) chỉ họp vào buổi sáng để phù hợp với thói quen đi chợ sớm của bà con trong làng. Chợ nằm dọc theo trục đường chính của làng, không gian thoáng đãng và thuận tiện việc mua bán.

van-hoa.jpg
Bà Puih Ach (bên phải) bán cơm lam và bánh koch ở chợ tạm làng Blang 3 (xã Ia Hrung). Ảnh: R’Ô Hok

Sản phẩm bày bán khá đa dạng, từ rau củ quả do người dân tự trồng ở vườn, rẫy đến những món ăn truyền thống của người Jrai. Người dân địa phương thường lên rẫy rất sớm, nên việc họp chợ ngay trong làng vừa tiện mua sắm, vừa là dịp gặp gỡ, trò chuyện.

Mặt trời chưa ló rạng, bà Puih Ach (làng Ia Tong, xã Ia Hrung) đã nhóm bếp để chế biến bánh koch và nướng cơm lam mang ra chợ Blang 3 bán. Để làm bánh koch, bà Ach ngâm nếp trong một khoảng thời gian rồi gói vào lá đót thành những chiếc bánh tam giác nhỏ gọn.

Lá đót có mùi thơm tự nhiên hòa quyện với hương nếp nấu chín tạo nên hương vị đặc trưng. Cơm lam được bà nướng trong các ống lồ ô. Mỗi buổi sáng, bà chuẩn bị khoảng 10 ống cơm lam (bán với giá 25.000 đồng/ống) và 10 bì bánh koch (mỗi bì 4 cái bánh, bán với giá 10.000 đồng/bì).

“Cơm lam và bánh koch là những món ăn truyền thống, quen thuộc với người Jrai. Thời điểm này, bà con trong làng đang vào vụ thu hoạch cà phê nên nhu cầu mua đồ ăn tiện mang theo ra rẫy tăng cao, mình bán rất nhanh hết”, bà Ach bộc bạch.

cho-lang.jpg
Chợ chiều làng Bui (xã Biển Hồ). Ảnh: R’Ô Hok

Ở chợ chiều làng Bui (xã Biển Hồ), bà con người Jrai buôn bán nhiều mặt hàng, từ cua, cá, gạo đến các loại rau củ quả. Chợ có hơn chục người bán, họp tại khu vực sân bóng của làng từ 14 giờ đến chiều tối mỗi ngày.

Phần lớn người bán là đồng bào Jrai, còn người mua chủ yếu là người Kinh ở các thôn, làng trong và ngoài xã Biển Hồ. Chợ thể hiện sự hòa hợp, tạo không gian gắn bó trong đời sống cộng đồng các dân tộc ở cao nguyên.

Trở về từ nương rẫy, chị H’Thân (làng Bui) mang khoảng 5 kg cá chạch và cá lóc ra chợ chiều bán. Buổi sáng, nhà chị đi cắt lúa, thấy nhiều cá trong các vũng nước ruộng nên thả lưới bắt được khá nhiều. Xong việc đồng áng, vợ chồng chị tranh thủ đi bắt thêm rồi mang ra chợ bán.

“Mùa này nước ruộng cạn dần nên bắt cá dễ. Chợ lại ở ngay trong làng nên rất thuận tiện. Bà con ưa thích cá đồng, tôi mang ra chợ bán là hết nhanh. Tiền bán cá tích góp cũng được một khoản đáng kể để trang trải cuộc sống”, chị H’Thân chia sẻ.

thuc-pham.jpg
Bà Rơ Châm Bêh mang cua đồng ra chợ làng Nhao 1 (xã Gào) bán. Ảnh: R ‘Ô Hok

Khu vực suối Ia Hrok (xã Gào) cua đồng nhiều nên vào buổi sáng, bà Rơ Châm Bêh (làng Nhao 2, xã Gào) mang giỏ ra mò bắt. Nhiều năm qua, dòng suối quen thuộc này đã giúp bà có thu nhập. Mỗi ngày, bà bắt được 4 - 5 kg cua và đem ra chợ chiều làng Nhao 1 (xã Gào) bán với giá 50.000 đồng/kg. Cua đồng ở vùng này chắc thịt, được bà con ưa chuộng nên có bao nhiêu đều được mua hết.

Với bà Bêh, chợ làng không chỉ là nơi mua bán mà còn đem đến niềm vui trong cuộc sống. “Tôi già rồi, không còn sức đi làm rẫy, ở nhà không cũng chán nên đi mò cua bán để đỡ đần con cháu. Việc này vừa giúp có tiền vừa được gặp gỡ, trò chuyện gần gũi với nhiều người”, bà Bêh bộc bạch.

Thường xuyên mua thực phẩm của người Jrai ở chợ làng Nhao 1, bà Nguyễn Thị Nhung (làng Nhao 2, xã Gào) cho biết: “Bà con Jrai tự trồng rau củ quả, bắt cá, cua ngoài đồng và suối nên rất sạch. Tôi mua ở chợ không chỉ vì tin tưởng vào độ tươi ngon mà còn muốn ủng hộ đồng bào bán tại chỗ, khỏi phải đi các chợ xa vất vả hơn”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phong vị chợ quê Kim Bồng

Phong vị chợ quê Kim Bồng

Nhiều người ghé chợ quê Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) cuối tuần qua dường như không chỉ để ăn uống, mua sắm mà còn là dịp tìm lại ký ức quê nhà trong nhịp sống hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đời sống

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Đời sống

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Sau khi vớt được anh Trọng và tiến hành sơ cấp cứu, ông Điệp đưa anh về nhà chăm sóc.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

Xã hội

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

Đời sống

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Gia Lai: Giành sinh mạng giữa lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Trong lúc lũ lên cao, khi nguy nan nhất, không chỉ lực lượng chức năng mà còn có những nhóm cứu hộ tự phát mặc cho an nguy của chính bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Một ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất.

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

76 trẻ mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao

Đời sống

(GLO)- Tối 19-11, ông Nguyễn Đình Ngọc-Phó Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: 76 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 10 trẻ sơ sinh) đang bị cô lập do nước lũ, cần được tiếp cận, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm và áo phao.

Lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện, hộ dân ở Gia Lai cùng nỗ lực hỗ trợ suất cơm, chỗ ở tạm cho người dân vùng lũ.

Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

Xã hội

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Đời sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

null