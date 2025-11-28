Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Sự đồng hành này trở thành điểm tựa tin cậy, giúp hội viên vượt khó, nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Gắn kết để phát triển bền vững

Ông Ngô Công Đoan-Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh-cho biết việc hợp nhất Hội Doanh nhân CCB Gia Lai (cũ) và Hội Doanh nhân CCB Bình Định (cũ) với 1.471 hội viên là bước kiện toàn quan trọng, góp phần tập hợp, đoàn kết lực lượng doanh nhân là CCB trên địa bàn tỉnh.

Ngay khi hợp nhất, Hội đã xây dựng quy chế hoạt động, triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kết nối, tương trợ nhau.

“Doanh nhân CCB trước hết là hội viên CCB. Vì vậy, 2 Hội (Hội Doanh nhân CCB tỉnh và Hội CCB tỉnh) luôn coi như một khối thống nhất, cùng hướng đến mục tiêu chung”-ông Đoan nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh (bên phải) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho người dân trên địa bàn xã Ia Krái. Ảnh: P.D

Sự gắn kết này không chỉ nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Hội, mà còn trở thành cầu nối quan trọng trong bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao KHKT cho hội viên. Nhiều doanh nhân CCB và các CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” đã chủ động mời chuyên gia, nhà khoa học hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; hướng dẫn kỹ thuật ghép cây ăn quả, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng chủ lực như hồ tiêu, cà phê, sầu riêng, bơ…

CCB Nguyễn Văn Thuận-chủ trang trại Hươu nai Huy Thuận (làng Xom Pốt, xã Ia Pia), cho hay gần như mỗi bước phát triển của cơ sở đều có sự đồng hành của Hội Doanh nhân CCB tỉnh. Từ hỗ trợ thủ tục vay vốn, hướng dẫn quy trình đến kết nối nguồn lực, Hội giúp ông tự tin mở rộng quy mô và vận hành trang trại một cách bài bản. Sản phẩm nhung hươu ngâm mật ong của gia đình đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để mô hình phát triển theo hướng giá trị cao.

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết các cấp Hội luôn tạo điều kiện để hội viên doanh nhân mở rộng sản xuất theo hướng bền vững; đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và nâng cao giá trị hàng hóa theo đúng quy định.

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội

Cùng với phát triển kinh tế, công tác nghĩa tình luôn được 2 Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã xây dựng nguồn quỹ nội bộ hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi hoặc lãi suất thấp, tạo điều kiện cải thiện sinh kế và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tinh thần đoàn kết và nghĩa tình đồng đội càng được thể hiện rõ trong các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, khi Hội Doanh nhân CCB tỉnh vận động gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, 2 Hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực, như: Trao 1.500 suất quà trị giá 465 triệu đồng; ủng hộ các loại quỹ hơn 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ gần 2 tỷ đồng xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; tặng vật nuôi, cây giống và thực hiện nhiều chương trình kết nghĩa khác.

Làng Yar (xã Biển Hồ) là một trong những đơn vị nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của Hội. Ông Siu Hmyưi-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Yar-chia sẻ: “Hơn 80% dân số của làng là đồng bào dân tộc thiểu số, đã nhiều lần được Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh hỗ trợ từ sách vở cho học sinh, phân bón, đèn chiếu sáng đến nhà nghĩa tình đồng đội. Đó là nguồn động viên lớn giúp bà con thay đổi tư duy, mạnh dạn làm ăn và từng bước thoát nghèo”.

Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội và Hội Doanh nhân CCB tỉnh mở ra nhiều cơ hội giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hai Hội sẽ tiếp tục liên kết chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tạo điều kiện tiếp cận vốn, cập nhật tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng mô hình hiệu quả, hướng tới phong trào CCB làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống hội viên và phát triển cộng đồng bền vững.