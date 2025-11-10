Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập úng, gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 11.861 ha cây trồng bị đổ ngã và ngập úng, trong đó có hơn 11.812 ha cây hàng năm.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm sớm ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, UBND các xã, phường cần khẩn trương hướng dẫn nông dân thu hoạch diện tích lúa vụ mùa đã chín, huy động nhân lực và máy móc gặt đập nhanh gọn, tránh thiệt hại do ngập úng kéo dài.

Đối với rau màu và cây trồng ngắn ngày, cần tiêu thoát nước kịp thời, dọn sạch cỏ dại, tỉa bỏ phần cây bị dập gãy, kết hợp bón phân, phun chế phẩm sinh học để phục hồi cây trồng và chuẩn bị hạt giống gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi.

img-6313.jpg
Người dân phường Bình Định tập trung chăm sóc hoa cúc. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, bà con cần khơi rãnh thoát nước, dựng lại cây bị nghiêng, cắt tỉa cành lá hư hại, bón bổ sung phân hữu cơ, phun chế phẩm sinh học phòng bệnh thối rễ, xì mủ, loét thân… nhằm phục hồi sinh trưởng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần phối hợp kiểm tra, thống kê thiệt hại, hướng dẫn kỹ thuật và dự báo, phòng trừ sâu bệnh phát sinh sau bão. Trung tâm Khuyến nông cử cán bộ chuyên môn về cơ sở, tập huấn, hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp khôi phục sản xuất, đặc biệt tại những vùng bị ảnh hưởng nặng.

“Các giải pháp đồng bộ này nhằm giúp nông dân sớm ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung lương thực, rau màu an toàn cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, bà Trân nói.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hơn 11.800 ha cây trồng ở Gia Lai bị thiệt hại do bão Kalmaegi

Hơn 11.800 ha cây trồng ở Gia Lai bị thiệt hại do bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 8-11, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) xác nhận: Toàn tỉnh có 11.861 ha cây trồng bị đổ ngã, ngập úng do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ kéo dài, trong đó, cây hàng năm hơn 11.812 ha.

Có thể bạn quan tâm

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

Kinh tế

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

Kinh tế

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

Kinh tế

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null