Gia Lai tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 13, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị ngập úng, gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 11.861 ha cây trồng bị đổ ngã và ngập úng, trong đó có hơn 11.812 ha cây hàng năm.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm sớm ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, UBND các xã, phường cần khẩn trương hướng dẫn nông dân thu hoạch diện tích lúa vụ mùa đã chín, huy động nhân lực và máy móc gặt đập nhanh gọn, tránh thiệt hại do ngập úng kéo dài.

Đối với rau màu và cây trồng ngắn ngày, cần tiêu thoát nước kịp thời, dọn sạch cỏ dại, tỉa bỏ phần cây bị dập gãy, kết hợp bón phân, phun chế phẩm sinh học để phục hồi cây trồng và chuẩn bị hạt giống gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi.

Người dân phường Bình Định tập trung chăm sóc hoa cúc. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, bà con cần khơi rãnh thoát nước, dựng lại cây bị nghiêng, cắt tỉa cành lá hư hại, bón bổ sung phân hữu cơ, phun chế phẩm sinh học phòng bệnh thối rễ, xì mủ, loét thân… nhằm phục hồi sinh trưởng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần phối hợp kiểm tra, thống kê thiệt hại, hướng dẫn kỹ thuật và dự báo, phòng trừ sâu bệnh phát sinh sau bão. Trung tâm Khuyến nông cử cán bộ chuyên môn về cơ sở, tập huấn, hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp khôi phục sản xuất, đặc biệt tại những vùng bị ảnh hưởng nặng.

“Các giải pháp đồng bộ này nhằm giúp nông dân sớm ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung lương thực, rau màu an toàn cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, bà Trân nói.