Khu dân cư Thắng Kiên tiếp tục đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn

(GLO)-Ngày 13-11, Khu dân cư thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) vui mừng đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đến chung vui nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự ngày hội về phía Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí phấn khởi nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), các đại biểu và người dân cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua từng chặng đường của MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Theo bà Phạm Thị Loan-Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thắng Kiên, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền xã Đề Gi từng bước đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả rõ rệt trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa- làng sức khỏe” ở khu dân cư được chú trọng triển khai sâu rộng trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

“Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm của MTTQ Việt Nam, thời gian tới, Ban công tác Mặt trận thôn Thắng Kiên quyết tâm tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, gắn bó với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc”-bà Phạm Thị Loan khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho Khu dân cư thôn Thắng Kiên. Ảnh: Đức Thụy

Còn ông Đặng Xuân Thanh (70 tuổi, ở thôn Thắng Kiên) chia sẻ: Người dân Đề Gi nói riêng và tỉnh Gia Lai vừa trải qua cơn cơn bão vô cùng khủng khiếp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Điều đáng mừng là bà con đã đồng thuận, chấp hành nghiêm công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm nên đáng mừng không có thiệt hại về người.

"Nhân dân thôn Thắng Kiên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-ông Thanh nói.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 15 tỷ đồng hỗ trợ Gia Lai khắc phục thiệt hại bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc này diễn ra trong bối cảnh khác biệt với những năm trước: Cả nước thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơn bão số 13 vừa qua gây hậu quả chưa từng có trong lịch sử, ảnh hưởng nặng nề tỉnh Gia Lai...

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vẫn có điểm tựa: Đó là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp chính quyền; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh từ nhân dân. Đặc biệt, chúng ta biết kết hợp sức mạnh của Trung ương với địa phương, sức mạnh của doanh nghiệp với nhân dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho xã Đề Gi. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả chính quyền, nhân dân Đề Gi đạt được trong năm qua, nhất là khắc phục hậu quả của bão số 13. Cùng với đó, Đề Gi cũng đã làm rất tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi nói riêng đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành tích chung của đất nước.

Tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 gây ra. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Cụ thể, trước hết phải xây dựng lại ngay nhà cho các gia đình bị sập đổ; sửa chữa các nhà bị hư hỏng nặng; khôi phục hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; bảo đảm khôi phục, thông suốt điện, viễn thông; nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường; khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân đội, công an, thanh niên cùng vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão.

Tặng quà cho các học sinh có gia đình bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Địa phương cần vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho người dân. Xây dựng, củng cố tình đoàn kết, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, động viên nhân dân vượt qua khó khăn với phương châm “Nhà nước cùng lo, địa phương cùng lo, nhân dân cùng lo”.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cần thực hiện “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Tiếp tục vận động, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội giúp đỡ nhân dân.

Các tập đoàn, ngân hàng hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Chính phủ cũng hoan nghênh địa phương đang triển khai khu tái định cư cho nhân dân; yêu cầu tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán 2025 cho nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân trước mọi âm mưu chống phá, chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, giữ gìn “xã không ma túy”, “xã không tội phạm”, “xã không người nghèo”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Khu dân cư thôn Thắng Kiên cùng các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Gia Lai tặng quà động viên nhân dân xã Đề Gi. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số tập đoàn, ngân hàng cũng đã hỗ trợ kinh phí để tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13.