Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Khu dân cư Thắng Kiên tiếp tục đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 13-11, Khu dân cư thôn Thắng Kiên (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) vui mừng đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đến chung vui nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự ngày hội về phía Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-phat-bieu-chi-dao.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí phấn khởi nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), các đại biểu và người dân cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua từng chặng đường của MTTQ Việt Nam.

ae9c9bb5898705d95c96.jpg
Các đồng chí lãnh đạo dự Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Theo bà Phạm Thị Loan-Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thắng Kiên, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền xã Đề Gi từng bước đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả rõ rệt trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

quang-canh-ngay-hoi-duc-thuy.jpg
Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa- làng sức khỏe” ở khu dân cư được chú trọng triển khai sâu rộng trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

“Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm của MTTQ Việt Nam, thời gian tới, Ban công tác Mặt trận thôn Thắng Kiên quyết tâm tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, gắn bó với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc”-bà Phạm Thị Loan khẳng định.

thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tang-qua-cho-khu-dan-cu-thon-thang-kien-duc-thuy.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho Khu dân cư thôn Thắng Kiên. Ảnh: Đức Thụy

Còn ông Đặng Xuân Thanh (70 tuổi, ở thôn Thắng Kiên) chia sẻ: Người dân Đề Gi nói riêng và tỉnh Gia Lai vừa trải qua cơn cơn bão vô cùng khủng khiếp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Điều đáng mừng là bà con đã đồng thuận, chấp hành nghiêm công tác di dân ra khỏi vùng nguy hiểm nên đáng mừng không có thiệt hại về người.

"Nhân dân thôn Thắng Kiên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-ông Thanh nói.

uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-trao-15-ty-dong-ho-tro-gia-lai-khac-phuc-thiet-hai-bao-so-13.jpg
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 15 tỷ đồng hỗ trợ Gia Lai khắc phục thiệt hại bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc này diễn ra trong bối cảnh khác biệt với những năm trước: Cả nước thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơn bão số 13 vừa qua gây hậu quả chưa từng có trong lịch sử, ảnh hưởng nặng nề tỉnh Gia Lai...

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vẫn có điểm tựa: Đó là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp chính quyền; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh từ nhân dân. Đặc biệt, chúng ta biết kết hợp sức mạnh của Trung ương với địa phương, sức mạnh của doanh nghiệp với nhân dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-cho-xa-de-gi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho xã Đề Gi. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả chính quyền, nhân dân Đề Gi đạt được trong năm qua, nhất là khắc phục hậu quả của bão số 13. Cùng với đó, Đề Gi cũng đã làm rất tốt công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi nói riêng đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành tích chung của đất nước.

tang-qua-cho-cac-ho-dan-bi-thiet-hai-do-bao-so-13-gay-ra.jpg
Tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 gây ra. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Cụ thể, trước hết phải xây dựng lại ngay nhà cho các gia đình bị sập đổ; sửa chữa các nhà bị hư hỏng nặng; khôi phục hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục; bảo đảm khôi phục, thông suốt điện, viễn thông; nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường; khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân đội, công an, thanh niên cùng vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão.

tang-qua-cho-cac-em-hoc-sinh-co-gia-dinh-bi-anh-huong-cua-bao-so-13.jpg
Tặng quà cho các học sinh có gia đình bị ảnh hưởng của bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Địa phương cần vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho người dân. Xây dựng, củng cố tình đoàn kết, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, động viên nhân dân vượt qua khó khăn với phương châm “Nhà nước cùng lo, địa phương cùng lo, nhân dân cùng lo”.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cần thực hiện “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Tiếp tục vận động, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội giúp đỡ nhân dân.

cac-tap-doan-ngan-hang-ho-tro-gia-lai-khac-phuc-hau-qua-bao-so-13.jpg
Các tập đoàn, ngân hàng hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Chính phủ cũng hoan nghênh địa phương đang triển khai khu tái định cư cho nhân dân; yêu cầu tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán 2025 cho nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân trước mọi âm mưu chống phá, chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, giữ gìn “xã không ma túy”, “xã không tội phạm”, “xã không người nghèo”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Khu dân cư thôn Thắng Kiên cùng các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Gia Lai tặng quà động viên nhân dân xã Đề Gi. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số tập đoàn, ngân hàng cũng đã hỗ trợ kinh phí để tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Thời sự

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

Thời sự

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

Thời sự

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

null