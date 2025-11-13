Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn kiến thức về phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp

HẢI YẾN
(GLO)- Ngày 12-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn “Phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tham gia tập huấn có đại diện các sở, ngành, hiệp hội và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Đức - Phó Trưởng phòng Pháp chế VCCI TP Hồ Chí Minh trình bày tổng quan xu thế bảo hộ thương mại toàn cầu; quy trình điều tra phòng vệ thương mại tại các thị trường lớn, cũng như chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tế từ các vụ kiện tôm, thép, gỗ và pin năng lượng của doanh nghiệp Việt Nam.

tang-cuong-kien-thuc-ve-phong-ve-thuong-mai-cho-doanh-nghiep1.jpg
Luật sư Nguyễn Văn Đức trình bày tổng quan xu thế bảo hộ thương mại toàn cầu. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Kha-Phó Giám đốc Sở Công Thương-nhấn mạnh: “Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu và thu hút đầu tư, nhưng cũng đặt doanh nghiệp trước nguy cơ ngày càng cao từ các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ hay chống lẩn tránh thuế. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và phát triển bền vững”.

Theo ông Kha, tính đến tháng 8-2025, hàng hóa Việt Nam đã đối mặt với gần 300 vụ việc phòng vệ thương mại do các nước điều tra, trong đó có hơn 100 vụ vẫn đang được duy trì.

Trước bối cảnh đó, công tác tuyên truyền và tập huấn giúp doanh nghiệp nắm rõ quy trình, nghĩa vụ và quyền lợi khi bị điều tra; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và luật sư trong quá trình xử lý là hết sức cần thiết.

