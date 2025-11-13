Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13

HỒNG UYÊN
(GLO)- Chiều 13-11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến thăm và trao tặng 79 suất quà (mỗi suất gồm 15 kg gạo) cho các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Ia Tul.

Ngoài ra, thông qua sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, đồng chí Trương Văn Đạt và đại diện Công ty đã trao tặng 500 kg lúa giống TBR 87 cho những hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại nặng.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-thu-2-tu-ben-phai-va-doanh-nghiep-tang-giong-lua-cho-nguoi-dan-xa-ia-tul.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (thứ 2 từ bên phải) và đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed trao tặng giống lúa cho người dân xã Ia Tul. Ảnh: Huy Toàn

Theo báo cáo của UBND xã Ia Tul, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng và các loại cây trồng; trong đó có hơn 4.000 ha hoa màu bị ngập úng, 30 ha cây lâu năm thiệt hại nặng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại, không để hộ nào thiếu đói, thiếu giống sản xuất trong thời gian tới.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Thời sự

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

Thời sự

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

Thời sự

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

