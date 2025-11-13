Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Chiều 13-11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến thăm và trao tặng 79 suất quà (mỗi suất gồm 15 kg gạo) cho các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Ia Tul.

Ngoài ra, thông qua sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, đồng chí Trương Văn Đạt và đại diện Công ty đã trao tặng 500 kg lúa giống TBR 87 cho những hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại nặng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (thứ 2 từ bên phải) và đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed trao tặng giống lúa cho người dân xã Ia Tul. Ảnh: Huy Toàn

Theo báo cáo của UBND xã Ia Tul, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng và các loại cây trồng; trong đó có hơn 4.000 ha hoa màu bị ngập úng, 30 ha cây lâu năm thiệt hại nặng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại, không để hộ nào thiếu đói, thiếu giống sản xuất trong thời gian tới.