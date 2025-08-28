Danh mục
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

BẢO LONG
(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-trao-qua-tri-an-me-viet-nam-anh-hung-do-thi-tuc-to-dan-pho-my-khanh-phuong-hoi-nhon-dong-anh-bao-long.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Túc, tổ dân phố Mỹ Khánh, phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công cách mạng tại các phường Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Bồng Sơn, Tam Quan và Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

dfc480ccd1905ace0381.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà thương binh Trịnh Ngọc Dầy, khu phố Quy Thuận, phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định, các gia đình chính sách là ngọn lửa truyền thống, tiếp thêm sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo chu đáo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

null