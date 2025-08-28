Lãnh đạo Quân đoàn 34 thăm, tặng quà các thương binh dịp Quốc khánh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 27-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh-nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã nghỉ hưu.

Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp xây dựng Quân đoàn 34.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh nguyên là lãnh đạo đơn vị. Ảnh: T.D

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn, Phó Chính ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời động viên các đồng chí thương binh và gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay. Phó Chính ủy Quân đoàn cũng thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn trong 8 tháng năm 2025, nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, dân vận và chính sách. Quân đoàn luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, các thương binh bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển vững mạnh của đơn vị; đồng thời khẳng định dù đã nghỉ hưu nhưng luôn dõi theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34; sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm để xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.