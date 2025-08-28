Danh mục
Lãnh đạo Quân đoàn 34 thăm, tặng quà các thương binh dịp Quốc khánh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 27-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh-nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã nghỉ hưu.

Tại các nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp xây dựng Quân đoàn 34.

4a54d50be74a6c14355b.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh nguyên là lãnh đạo đơn vị. Ảnh: T.D

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn, Phó Chính ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời động viên các đồng chí thương binh và gia đình tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay. Phó Chính ủy Quân đoàn cũng thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn trong 8 tháng năm 2025, nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, dân vận và chính sách. Quân đoàn luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, các thương binh bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển vững mạnh của đơn vị; đồng thời khẳng định dù đã nghỉ hưu nhưng luôn dõi theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34; sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm để xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho Tổ Phòng chống tội phạm và 3 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng thường xuyên bán ma túy đá cho các thanh-thiếu niên trên địa bàn sử dụng.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Chính trị

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Chính trị

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

null