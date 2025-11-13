Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai

HỒNG UYÊN
(GLO)- Sáng 13-11, tại trụ sở UBND xã Chư A Thai, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm Tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri hai cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo các nội dung được thông qua tại kỳ họp HĐND giữa năm và các kỳ họp chuyên đề, đồng thời thông tin về chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới).

to-dai-bieu-hdnd-tinh-khoa-xii-txct-tai-xa-chu-a-thai.jpg
Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai. Ảnh: Huy Toàn

Cử tri xã Chư A Thai đã bày tỏ tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân cấp quản lý và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Cử tri đánh giá cao tinh thần gần dân, sát dân của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi vận hành mô hình mới; các chủ trương, chính sách được triển khai nhanh hơn, thủ tục hành chính được rút gọn, hiệu quả phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

cu-tri-xa-chu-a-thai-y-kien-tai-buoi-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Cử tri xã Chư A Thai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huy Toàn

Cử tri cũng phản ánh một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chế độ hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng khó; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, tiến độ quy hoạch cụm công nghiệp và các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Chư A Thai đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; yêu cầu xã Chư A Thai tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết theo trình tự ưu tiên.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ chuyển tải đầy đủ những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền trong kỳ họp sắp tới để xem xét, giải quyết.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-ben-trai-va-to-dai-bieu-trao-tang-gao-va-lua-giong-cho-nguoi-xa-chu-a-thai-bi-thiet-hai-do-bao-so-13.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 3 từ trái sang) và Tổ đại biểu trao lúa giống cho người xã Chư A Thai bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã vận động được 1 tấn gạo và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed hỗ trợ 1 tấn lúa giống trao tặng các hộ dân ở xã Chư A Thai và xã Ia Tul bị ảnh hưởng bởi bão số 13 vừa qua.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

