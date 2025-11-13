Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai

(GLO)- Sáng 13-11, tại trụ sở UBND xã Chư A Thai, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm Tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri hai cấp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo các nội dung được thông qua tại kỳ họp HĐND giữa năm và các kỳ họp chuyên đề, đồng thời thông tin về chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới).

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai. Ảnh: Huy Toàn

Cử tri xã Chư A Thai đã bày tỏ tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân cấp quản lý và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Cử tri đánh giá cao tinh thần gần dân, sát dân của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi vận hành mô hình mới; các chủ trương, chính sách được triển khai nhanh hơn, thủ tục hành chính được rút gọn, hiệu quả phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Cử tri xã Chư A Thai nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huy Toàn

Cử tri cũng phản ánh một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chế độ hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng khó; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, tiến độ quy hoạch cụm công nghiệp và các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Lãnh đạo xã Chư A Thai đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; yêu cầu xã Chư A Thai tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết theo trình tự ưu tiên.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ chuyển tải đầy đủ những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền trong kỳ họp sắp tới để xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 3 từ trái sang) và Tổ đại biểu trao lúa giống cho người xã Chư A Thai bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã vận động được 1 tấn gạo và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed hỗ trợ 1 tấn lúa giống trao tặng các hộ dân ở xã Chư A Thai và xã Ia Tul bị ảnh hưởng bởi bão số 13 vừa qua.