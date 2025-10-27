Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung trong đàm phán thương mại

P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các cuộc thảo luận giữa nước này và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ vào Mỹ-điểm bất đồng lớn nhất trong đàm phán thương mại vẫn đang bế tắc.

Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung về thành phần và việc thực hiện gói đầu tư này. Đây là khoản đầu tư mà Hàn Quốc đã cam kết thực hiện hồi tháng 7 năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong cuộc họp báo ở Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo chí trong tuần trước, Tổng thống Lee Jae Myung cho hay phương pháp đầu tư, số tiền đầu tư, thời gian biểu, cách hai nước chia sẻ tổn thất và phân phối cổ tức vẫn là những vấn đề gây bất đồng giữa hai bên. Theo ông Lee Jae Myung, phía Mỹ sẽ tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình, nhưng không được làm đến mức gây hậu quả nghiêm trọng cho Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Myung cho biết thêm các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và vẫn còn một số khác biệt về quan điểm, nhưng sự chậm trễ này không có nghĩa là thất bại. Hàn Quốc là đồng minh và bạn bè của Mỹ, vì vậy 2 nước có thể đạt được kết quả hợp lý mà mọi người đều có thể chấp nhận.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ngắn trên chuyên cơ Không lực Một ngày 24-10 khi bắt đầu chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump đã khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đang tiến rất gần đến giai đoạn hoàn tất thỏa thuận nói trên.

