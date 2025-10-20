(GLO)- Hàn Quốc tạm dừng lễ bàn giao chương trình thí điểm về cung cấp và quản lý nguồn nước bằng năng lượng tái tạo tại Campuchia do lo ngại về an ninh. Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI) cho biết, các dự án khí hậu tại những quốc gia khác trong khu vực vẫn được triển khai.

Hàn Quốc tạm dừng dự án khí hậu﻿ tại Campuchia do lo ngại an ninh (ảnh minh họa).

Ngày 19-10, STEPI cho biết, 1 dự án hợp tác quốc tế giữa Hàn Quốc và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc nhằm nâng cao năng lực quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Campuchia đã bị tạm dừng trong bối cảnh gia tăng các vụ tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc tại nước này.

Được biết, dự án do UNDP và Hàn Quốc đồng khởi xướng, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của người dân và cộng đồng sống dọc lưu vực sông Mekong-khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu và thiên tai, bao gồm các nước: Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ dự án, STEPI đã phối hợp với một số doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai chương trình thí điểm về cung cấp và quản lý nguồn nước bằng năng lượng tái tạo tại Campuchia, nhằm xây dựng mô hình quản lý nước bền vững cho khu vực nông thôn.

Lễ bàn giao chương trình thí điểm cho phía Campuchia dự kiến tổ chức vào cuối năm nay đã bị hoãn vô thời hạn do lo ngại về an ninh.

Hàn Quốc hiện đang vận hành nhiều chương trình viện trợ phát triển chính thức tại Campuchia, song một số dự án có thể bị ảnh hưởng do tình hình an ninh căng thẳng.

1 sinh viên Hàn Quốc được cho là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia tử vong vào tháng 8-2025, cho thấy các vụ tội phạm tại Campuchia đang nhắm vào công dân Hàn Quốc. Ngoài ra, chính quyền Campuchia đã trục xuất 64 nghi phạm lừa đảo trực tuyến người Hàn Quốc.

Trước tình hình này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp để gỡ bỏ các quảng cáo trực tuyến tại Hàn Quốc mời gọi người dân nước này đến với các cơ hội việc làm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.

Đồng thời, Seoul cũng ban hành cảnh báo đi lại nghiêm trọng nhất đối với một số khu vực của Campuchia, trong bối cảnh lo ngại về cuộc khủng hoảng lừa đảo lan rộng, liên quan tới nạn buôn người và tra tấn công dân Hàn Quốc.