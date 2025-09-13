Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế hoạt động

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ 389 tỉnh).

Theo đó, nguyên tắc hoạt động của BCĐ 389 tỉnh hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên và của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Thành viên theo tinh thần làm hết việc không hết giờ, phân công đảm bảo nguyên tắc 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, với phương châm “chủ động và đổi mới sáng tạo” nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

BCĐ 389 tỉnh thực hiện phân công đảm bảo nguyên tắc 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Ảnh: P.V

Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh và tình hình thực tế của công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; triệu tập hội nghị theo định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra thực tế nếu cần thiết.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của sở, ban, ngành, đơn vị mình phụ trách, đảm bảo sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của sở, ban, ngành, đơn vị nơi công tác; Cơ quan Thường trực sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý thị trường để thực hiện nhiệm vụ.

BCĐ 389 tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các giải pháp cụ thể của Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

BCĐ có trách nhiệm thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có mức độ lớn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: P.V

Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu làm trái, bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có mức độ lớn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai và các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý; tài liệu vụ việc vi phạm khi cần thiết. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh giao.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và thành viên của BCĐ; nhiệm vụ và quyền của Cơ quan thường trực BCĐ 389 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường); quy định chế độ thông tin báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 256/QĐ-BCĐ389 ngày 15-11-2021 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định.