Thời sự

Ký kết quy chế phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QUỐC HÙNG
(GLO)- Ngày 10-9, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh giữa 3 đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tham dự và ký quy chế phối hợp có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại diện các cơ quan ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Quốc Hùng

Nội dung phối hợp gồm trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình ANTT liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các bên; phối hợp tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, hành quân dã ngoại và phối hợp tổ chức huy động lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về ANTT.

Cùng với đó là đấu tranh các chuyên án lớn, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; bảo vệ các lễ hội, hội nghị, các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế tổ chức trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Trong nhiều năm qua, Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tác chiến hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Sau khi sáp nhập, Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích và dân số lớn của cả nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT rất nặng nề, đòi hỏi có sự chung tay, góp sức của nhiều lực lượng.

trung-tuong-nguyen-ngoc-van-tu-lenh-canh-sat-co-dong-phat-bieu-tai-le-ky-ket-anh-thu-huyen-2493.jpg
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Quốc Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân khẳng định: Việc ký kết quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của 3 lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

