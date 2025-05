Cảnh sát Cơ động lặng thầm những chuyến tuần tra đêm

(GLO)- Hàng đêm, khi người dân đã yên giấc ngủ, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) vẫn lặng thầm tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường của TP. Pleiku và vùng giáp ranh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Khép kín địa bàn

Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tuần tra xuyên suốt hàng đêm trên địa bàn TP. Pleiku và vùng giáp ranh từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Mỗi đêm chia thành 2-3 ca, mỗi ca 2-3 giờ liên tục tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) tiến hành tuần tra đêm. Ảnh: V.N

Cụ thể, Phòng CSCĐ thường tiến hành tuần tra theo 4 tuyến chính. Tuyến 1 gồm các cung đường Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành…; tuyến 2 gồm các tuyến đường phía Nam TP. Pleiku như Nguyễn Văn Cừ, Trần Nhật Duật, Trường Sa, Hoàng Sa…; tuyến 3 gồm các tuyến đường phía Đông như Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền…; tuyến 4 tập trung ở các tuyến đường thuộc xã Ia Dêr, huyện Ia Grai.

Thiếu tá Phan Duy Tâm-Phó Đội trưởng Đội CSCĐ (Phòng CSCĐ) cho hay: Mỗi ca trực có 10 cán bộ, chiến sĩ và 1 cảnh khuyển di chuyển trên 2 xe máy và 1 ô tô bán tải chuyên dụng. Trong một đêm, các ca trực sẽ tuần tra tất cả các tuyến đường theo kế hoạch để đảm bảo khép kín địa bàn, không bỏ lọt những tuyến đường trọng điểm.

“Đây đều là những tuyến đường, địa bàn thường xuyên xuất hiện các đối tượng thanh-thiếu niên càn quấy, mang theo hung khí… hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các loại tội phạm hoạt động ban đêm như trộm cắp tài sản.

Do đó, chúng tôi phải tích cực tuần tra khép kín địa bàn một phần để thị uy, biểu dương lực lượng, một phần để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống có thể xảy ra trong khung giờ đêm.

Dù trời mưa gió hoặc giá lạnh đến mấy, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng phải hoàn thành kế hoạch tuần tra”-Thiếu tá Tâm chia sẻ.

Đặc biệt, sau khi giải thể Công an cấp huyện, lực lượng CSCĐ càng chứng tỏ vai trò xung kích khi được điều động về các huyện, thị xã làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm.

64 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSCĐ đã được chia về 4 tổ khu vực gồm: Pleiku, Chư Prông, Ayun Pa, An Khê để cùng với các lực lượng cảnh sát điều tra tuần tra từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động kiểm tra một trường hợp có dấu hiệu vi phạm giao thông. Ảnh: V.N

Thiếu tá Tâm cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSCĐ đã tham gia các tổ tuần tra đêm ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố khi Công an cấp huyện giải thể. Đây là kế hoạch công tác kịp thời nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để trống địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để hoạt động tội phạm.

Cũng nhờ các tổ tuần tra hàng đêm, trong giai đoạn giải thể Công an cấp huyện, trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra các sự vụ phức tạp về an ninh trật tự”.

Bảo vệ bình yên cho Nhân dân

Với đặc thù tuần tra đêm, lực lượng CSCĐ thường xuyên đối mặt với nhiều loại đối tượng. Trong đó, nhiều đối tượng nhận thức pháp luật kém, liều lĩnh, manh động, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Công an, thậm chí chống đối người thi hành công vụ.

Đơn cử như vụ 3 đối tượng ở độ tuổi 17-20 có hành vi chống người thi hành công vụ vào tháng 4-2020. Theo đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 21-4-2020, lực lượng CSCĐ đang tuần tra trên đường Hoàng Sa (xã Diên Phú, TP. Pleiku) thì phát hiện 3 đối tượng mang theo hung khí đi trên xe máy. Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, 2 đối tượng ngồi sau xe đã dùng dao chém về phía lực lượng CSCĐ rồi bỏ chạy.

Khi xe bán tải chuyên dụng của CSCĐ tiếp tục vượt lên chạy song song với xe máy để yêu cầu các đối tượng dừng xe thì chúng đã dùng dao tấn công làm Thiếu úy Vũ Duy Khánh bị thương ở cánh tay và Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến bị thương ở vai. Các đối tượng sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú. Trong đó, 1 đối tượng được xác định đã sử dụng ma túy đá trước đó.

Mỗi ca tuần tra của lực lượng CSCĐ kéo dài từ 2-3 giờ. Ảnh: Văn Ngọc

Những năm qua, trên địa bàn TP. Pleiku và các khu vực giáp ranh xuất hiện tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập có biểu hiện gây rối. Lực lượng CSCĐ đã tập trung giải tán nhiều vụ, không để diễn biến phức tạp và truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổi bật như vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-7 trên đường Trường Sa, đoạn qua thôn 3, xã Diên Phú. Thời điểm này, tổ tuần tra của Phòng CSCĐ phát hiện 5 đối tượng đi trên 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận, kiểm tra hành chính. Thấy vậy, 1 đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy.

Tổ tuần tra đã khống chế được 4 đối tượng tuổi từ 13 đến 18 cùng tang vật gồm 1 xe máy, 8 chai bom xăng, 83 vỏ chai bia thủy tinh, 3 thùng đựng bia bằng nhựa, 14 dao tự chế. Nhóm đối tượng khai nhận số tang vật trên là chuẩn bị cho vụ hỗn chiến với nhóm thanh-thiếu niên khác.

Năm 2024, Phòng CSCĐ đã triển khai 759 ca tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP. Pleiku và khu vực giáp ranh với hơn 8.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng CSCĐ đã phát hiện 13 vụ vi phạm giao thông, 1 vụ va chạm giao thông, 1 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội, 1 vụ cháy, bàn giao 22 người và 21 xe máy cho Công an các xã, phường xử lý.

Còn từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng CSCĐ đã triển khai 237 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm giao thông, bàn giao 3 người và 3 xe máy cho Công an địa phương xử lý.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Vũ Văn Tiệp-Phó Trưởng phòng CSCĐ-cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung huấn luyện cán bộ, chiến sĩ vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng cơ động chiến đấu khi được giao nhiệm vụ.

Chúng tôi cũng mong các gia đình quản lý, giáo dục con em mình chấp hành tốt pháp luật, không có các hành vi càn quấy để mỗi chuyến tuần tra đêm của lực lượng CSCĐ đều diễn ra yên bình”.