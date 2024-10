Sơ kết Đề án thành lập đơn vị Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

(GLO)- Sáng 25-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết Đề án thành lập đơn vị Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Tư lệnh phụ trách Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Gia Lai, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, ngày 30-3-2021, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 1984/QĐ-BCA về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Đề án, Công an 63 tỉnh thành trong cả nước đã triển khai và tổ chức lễ ra mắt đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đến nay, về mô hình tổ chức bộ máy có 14 Công an tỉnh, thành phố thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu; 49 Công an tỉnh, thành phố còn lại thành lập Tiểu đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tư lệnh CSCĐ Nguyễn Ngọc Thanh khẳng định, việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động lực lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu để ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; tham gia cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Quang cảnh hội nghị sơ kết Đề án thành lập đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nông Hòa

Tại Gia Lai, Đề án thành lập đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Ngay sau khi tổ chức ra mắt, Ban chỉ huy Trung đoàn đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh hoàn thiện biên chế, tổ chức, tổ chức huấn luyện hàng năm theo kế hoạch của Bộ Công an và huy động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cấp huyện năm 2023 đạt kết quả cao.

Quá trình tổ chức huấn luyện, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn được trang bị kiến thức nghiệp vụ, quân sự võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp để chủ động, sẵn sàng ngăn chặn, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.