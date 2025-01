Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tặng hoa, đón mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết. Ảnh: Đ.T

Đón đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Ayun H’Bút; Đại tá Lê Văn Hà-Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Đ.T

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Đại tá Diêm Công Toàn-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên-cho biết: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đùm bọc, yêu thương của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần cùng với lực lượng Cảnh sát cơ động giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Đ.T

Năm 2024, xác định nhiệm vụ chính trị được giao, Trung đoàn đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về đảm bảo an ninh trật tự.

Duy trì nghiêm túc công tác ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an các đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và triệt phá, đấu tranh các chuyên án lớn trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên.

Hoạt động phối hợp với các đơn vị Công an, Quân đội và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân được tiến hành thường xuyên và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Đ.T

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn đã cùng với tỉnh Gia Lai nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng đã đạt được.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta vừa kết thúc năm 2024-một năm được đánh giá là khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực toàn quân và toàn dân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó 12 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra; GDP tăng 7,09% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trên thế giới).

Thành tựu chung của đất nước có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, trong đó có những kết quả, thành tích mà Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã đạt được.

Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên lắng nghe phát biểu động viên của Phó Chủ tịch nước. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Vùng Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, thuộc tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia; là "phên giậu phía Tây của Tổ quốc", là "nóc nhà của Đông Dương".

Trung đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về công tác vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì nghiêm công tác ứng trực, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các đơn vị Công an địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Đ.T

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng-đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên nói riêng ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi các đồng chí phải nâng cao quyết tâm, chung sức, đồng lòng tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên trồng cây lưu niệm. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong tình hình mới; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với địa bàn để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát huy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân; củng cố “thế trận lòng dân”, quan tâm làm tốt công tác dân vận, gắn bó máu thịt với Nhân dân, tích cực tham gia góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên. Ảnh: Đ.T

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đón năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của đơn vị.