(GLO)- Chợ Vân Canh (chợ trung tâm xã Canh Hiệp cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2020 và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Thời gian qua, nhiều tiểu thương đã bỏ sạp trong chợ để ra buôn bán tự phát tại các điểm dọc quốc lộ 19C, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương đang nỗ lực lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh.

Chợ Vân Canh có diện tích 14.279 m², tổng vốn đầu tư 21,7 tỷ đồng. Công trình được đánh giá khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương buôn bán, kinh doanh đúng quy định.

Khi chợ mới đi vào hoạt động, các tiểu thương đã di dời đến đây buôn bán. Đồng thời, chợ cũ cũng được tháo dỡ. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều tiểu thương đã bỏ sạp trong chợ để ra buôn bán tự phát tại các điểm dọc quốc lộ 19C (gần khu vực chợ cũ, cách chợ mới khoảng 2 km). Tình trạng này làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến trật tự ATGT, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên quốc lộ 19C.

Tổ công tác liên ngành của UBND xã Vân Canh ra quân tuyên truyền, vận động, giải tỏa các chợ tự phát trên địa bàn. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, các tiểu thương họp chợ tự phát đưa ra nhiều lý do như người dân ngại đến chợ vì phải di chuyển quãng đường xa hơn, khiến việc buôn bán ở chợ mới khó khăn.

Tuy nhiên, các tiểu thương đang hoạt động tại chợ Vân Canh mới thì cho rằng, việc nhiều tiểu thương rời bỏ chợ, tụ tập buôn bán ngoài đường chính là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh ở chợ mới gặp khó khăn.

Chị N.T.N. (tiểu thương bán cá tại chợ mới) cho biết: “Vì có các điểm buôn bán tự phát tại khu vực chợ cũ và các khu dân cư nên người dân mua hàng tại đó, không đến chợ mới. Chúng tôi chấp hành đúng quy định thì buôn bán ế ẩm. Do vậy, chúng tôi đề nghị chính quyền xử lý các chợ tự phát, điểm kinh doanh trái quy định”.

Theo rà soát của UBND xã Vân Canh, có khoảng gần 20 hộ dân, tiểu thương tụ tập buôn bán, họp chợ tự phát tại khu vực chợ cũ, dọc hành lang quốc lộ 19C và các tuyến đường trung tâm xã. Để giải quyết tình trạng này, xã vừa triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động bà con quay lại chợ mới; tổ chức cho các tiểu thương ký cam kết không tụ tập buôn bán trái quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây mất trật tự ATGT.

Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh (giữa) thuyết phục một tiểu thương quay trở lại chợ mới buôn bán. Ảnh: N.C

Ông Trần Minh Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh-cho biết: Xã đã thành lập tổ công tác liên ngành với đầy đủ các thành phần ra quân liên tục từ ngày 11 đến 30-10. Hằng ngày, từ lúc rạng sáng, tổ công tác vừa tuyên truyền lưu động, vừa ngăn chặn, giải tỏa các điểm buôn bán tự phát.

Đồng thời, vận động các hộ dân ở mặt tiền các tuyến đường không cho thuê đất, mặt bằng để họp chợ trái quy định; quán triệt cán bộ, công chức và người lao động không mua hàng ở những chợ tự phát và vận động người thân, bà con xung quanh cùng thực hiện.

“Bước đầu ra quân vận động, giải tỏa, đến thời điểm này, các chợ tự phát đã được xóa bỏ, lập lại trật tự ATGT và đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng lắng nghe, ghi nhận kiến nghị, nguyện vọng của bà con và xem xét bổ sung quy hoạch xây dựng chợ tại khu vực trung tâm xã để đáp ứng nhu cầu người dân và phát triển KT-XH địa phương”-ông Toàn thông tin thêm.